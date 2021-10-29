https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756936045.html

"Опасная игра". Небензя прокомментировал применение беспилотника в Донбассе

"Опасная игра". Небензя прокомментировал применение беспилотника в Донбассе - РИА Новости, 29.10.2021

"Опасная игра". Небензя прокомментировал применение беспилотника в Донбассе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой применение Украиной беспилотников Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:46

2021-10-29T19:46

2021-10-29T20:44

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

оон

василий небензя

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg

ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой применение Украиной беспилотников Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение Киевом беспилотника в Донбассе не нарушает минские договорённости, были соблюдены все процедуры.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Я видел сообщения по поводу этих БПЛА Bayraktar, один из которых атаковал артиллерийскую позицию ополченцев", - сказал Небензя."Думаю, это очень опасная игра со стороны украинцев", - добавил он.Он отметил, что недавно командующий ВС Украины Валерий Залужный объявил, что теперь украинским военным не нужно запрашивать разрешения на нанесение удара – они могут делать это по собственной инициативе. Это противоречит соглашениям о прекращении огня, отметил постпред."Но игра с беспилотниками может привести к последствиям, которые украинская сторона может даже себе не представлять. Это опасная игра. Они должны осознать это, но я не уверен, что они это сделают", - заявил он.

https://ria.ru/20211029/donbass-1756932363.html

https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756916964.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, ситуация в днр и лнр, в мире, оон, василий небензя, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий кулеба, россия, валерий залужный