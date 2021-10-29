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"Опасная игра". Небензя прокомментировал применение беспилотника в Донбассе
"Опасная игра". Небензя прокомментировал применение беспилотника в Донбассе - РИА Новости, 29.10.2021
"Опасная игра". Небензя прокомментировал применение беспилотника в Донбассе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой применение Украиной беспилотников Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:46
2021-10-29T20:44
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
оон
василий небензя
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой применение Украиной беспилотников Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение Киевом беспилотника в Донбассе не нарушает минские договорённости, были соблюдены все процедуры.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Я видел сообщения по поводу этих БПЛА Bayraktar, один из которых атаковал артиллерийскую позицию ополченцев", - сказал Небензя."Думаю, это очень опасная игра со стороны украинцев", - добавил он.Он отметил, что недавно командующий ВС Украины Валерий Залужный объявил, что теперь украинским военным не нужно запрашивать разрешения на нанесение удара – они могут делать это по собственной инициативе. Это противоречит соглашениям о прекращении огня, отметил постпред."Но игра с беспилотниками может привести к последствиям, которые украинская сторона может даже себе не представлять. Это опасная игра. Они должны осознать это, но я не уверен, что они это сделают", - заявил он.
https://ria.ru/20211029/donbass-1756932363.html
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украина, ситуация в днр и лнр, в мире, оон, василий небензя, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий кулеба, россия, валерий залужный
19:46 29.10.2021 (обновлено: 20:44 29.10.2021)
 
"Опасная игра". Небензя прокомментировал применение беспилотника в Донбассе

Небензя: применение Киевом беспилотника в Донбассе может привести к серьезным последствиям

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
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ООН, 29 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой применение Украиной беспилотников Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение Киевом беспилотника в Донбассе не нарушает минские договорённости, были соблюдены все процедуры.
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Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Я видел сообщения по поводу этих БПЛА Bayraktar, один из которых атаковал артиллерийскую позицию ополченцев", - сказал Небензя.
"Думаю, это очень опасная игра со стороны украинцев", - добавил он.
Он отметил, что недавно командующий ВС Украины Валерий Залужный объявил, что теперь украинским военным не нужно запрашивать разрешения на нанесение удара – они могут делать это по собственной инициативе. Это противоречит соглашениям о прекращении огня, отметил постпред.
"Но игра с беспилотниками может привести к последствиям, которые украинская сторона может даже себе не представлять. Это опасная игра. Они должны осознать это, но я не уверен, что они это сделают", - заявил он.
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Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе
 
УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреООНВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий КулебаРоссияВалерий Залужный
 
 
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