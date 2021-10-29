https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756916964.html

Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 29.10.2021

Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

Применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ — это ответ на действия противника, заявил президент Украины... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:10

2021-10-29T18:10

2021-10-29T21:34

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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ — это ответ на действия противника, заявил президент Украины Владимир Зеленский."Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", — сказал он во время общения с журналистами в Одессе.Как утверждает глава государства, на Украине БПЛА и другое оружие "именно для защиты". По его словам, "когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает".Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник сообщил, что военные в Донбассе впервые применили ударный беспилотник Bayraktar, который управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение БПЛА их якобы не нарушает.Как сообщал глава украинского МИД, Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая компания Baykar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.

https://ria.ru/20211028/dron-1756717055.html

https://ria.ru/20211027/donbass-1756477338.html

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