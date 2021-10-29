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https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756916964.html
Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе
Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 29.10.2021
Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе
Применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ — это ответ на действия противника, заявил президент Украины... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:10
2021-10-29T21:34
в мире
украина
одесса
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ — это ответ на действия противника, заявил президент Украины Владимир Зеленский."Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", — сказал он во время общения с журналистами в Одессе.Как утверждает глава государства, на Украине БПЛА и другое оружие "именно для защиты". По его словам, "когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает".Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник сообщил, что военные в Донбассе впервые применили ударный беспилотник Bayraktar, который управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение БПЛА их якобы не нарушает.Как сообщал глава украинского МИД, Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая компания Baykar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
https://ria.ru/20211028/dron-1756717055.html
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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
18:10 29.10.2021 (обновлено: 21:34 29.10.2021)
 
Зеленский прокомментировал применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

Зеленский: применение Киевом в Донбассе БПЛА Bayraktar не говорит о наступлении Украины

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ — это ответ на действия противника, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", — сказал он во время общения с журналистами в Одессе.
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 17:05
В Европарламенте раскритиковали Украину за удары БПЛА в Донбассе
Как утверждает глава государства, на Украине БПЛА и другое оружие "именно для защиты". По его словам, "когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает".
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник сообщил, что военные в Донбассе впервые применили ударный беспилотник Bayraktar, который управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение БПЛА их якобы не нарушает.
Как сообщал глава украинского МИД, Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая компания Baykar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода после встречи с участниками заседания дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 13:35
Лавров прокомментировал применение Украиной турецких дронов в Донбассе

Конфликт в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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