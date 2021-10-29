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Прокурор попросил приговорить к срокам обвиняемых в убийстве Белянкина
Прокурор попросил приговорить к срокам обвиняемых в убийстве Белянкина - РИА Новости, 29.10.2021
Прокурор попросил приговорить к срокам обвиняемых в убийстве Белянкина
Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить к срокам от 6 до 22 лет фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:30
2021-10-29T20:30
происшествия
сирия
московская область (подмосковье)
красногорск
московский областной суд
главное разведывательное управление рф
криминал
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить к срокам от 6 до 22 лет фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Королев."Прокурор в ходе прений сторон запросил сроки от 6 до 22 лет", - рассказал собеседник агентства.Дело рассматривается по существу в Московском областном суде.Белянкин, участник боевых действий в Сирии, был убит 1 июня 2019 года в массовой драке в подмосковном Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа.Всего на скамье подсудимых девять человек. Сергей Ходжаян, Гамлет Айрапетян и Грант Айрапетян обвиняются по статьям "убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений", "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Еще шестерым участникам драки вменяется статья "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".По версии следствия, в июне 2019 года в Красногорске обвиняемые избивали Владимира Данилова и Александра Сергеева. Ходжаян ударил Сергеева ножом. Увидевший драку Белянкин пытался вмешаться, но злоумышленники избили и его, а Ходжаян ударил его ножом, из-за чего экс-спецназовец умер.
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сирия
московская область (подмосковье)
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происшествия, сирия, московская область (подмосковье), красногорск, московский областной суд, главное разведывательное управление рф, криминал
20:30 29.10.2021
 
Прокурор попросил приговорить к срокам обвиняемых в убийстве Белянкина

Фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца попросили приговорить к срокам до 22 лет

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить к срокам от 6 до 22 лет фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Королев.
"Прокурор в ходе прений сторон запросил сроки от 6 до 22 лет", - рассказал собеседник агентства.
Дело рассматривается по существу в Московском областном суде.
Белянкин, участник боевых действий в Сирии, был убит 1 июня 2019 года в массовой драке в подмосковном Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа.
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина - РИА Новости, 1920, 04.06.2019
4 июня 2019, 13:50Сказано в эфире
"Не смог пройти мимо беззакония". Почему и за что погиб Никита БелянкинЗадержаны подозреваемые в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в Подмосковье. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о трагедии в Путилково.
Всего на скамье подсудимых девять человек. Сергей Ходжаян, Гамлет Айрапетян и Грант Айрапетян обвиняются по статьям "убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений", "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Еще шестерым участникам драки вменяется статья "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
По версии следствия, в июне 2019 года в Красногорске обвиняемые избивали Владимира Данилова и Александра Сергеева. Ходжаян ударил Сергеева ножом. Увидевший драку Белянкин пытался вмешаться, но злоумышленники избили и его, а Ходжаян ударил его ножом, из-за чего экс-спецназовец умер.
 
ПроисшествияСирияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскМосковский областной судГлавное разведывательное управление РФКриминал
 
 
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