https://ria.ru/20211029/belyanin-1756830110.html

В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина

В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина - РИА Новости, 29.10.2021

В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина

В подмосковной Ивантеевке нашли тело генерал-майора ВДВ в отставке Анатолия Белянина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:27

2021-10-29T12:27

2021-10-29T13:56

московская область (подмосковье)

воздушно-десантные войска россии

происшествия

ивантеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке нашли тело генерал-майора ВДВ в отставке Анатолия Белянина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, это самоубийство. Рядом нашли наградной пистолет, предсмертной записки нет.В последние годы Белянин тяжело болел, несколько лет назад у него случился инсульт.СК проводит проверку.

московская область (подмосковье)

ивантеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), воздушно-десантные войска россии, происшествия, ивантеевка