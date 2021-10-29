https://ria.ru/20211029/belyanin-1756830110.html
В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина - РИА Новости, 29.10.2021
В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
В подмосковной Ивантеевке нашли тело генерал-майора ВДВ в отставке Анатолия Белянина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:27
2021-10-29T12:27
2021-10-29T13:56
московская область (подмосковье)
воздушно-десантные войска россии
происшествия
ивантеевка
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке нашли тело генерал-майора ВДВ в отставке Анатолия Белянина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, это самоубийство. Рядом нашли наградной пистолет, предсмертной записки нет.В последние годы Белянин тяжело болел, несколько лет назад у него случился инсульт.СК проводит проверку.
московская область (подмосковье)
ивантеевка
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), воздушно-десантные войска россии, происшествия, ивантеевка
12:27 29.10.2021 (обновлено: 13:56 29.10.2021)
В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
В Подмосковье нашли мертвым генерал-майора ВДВ в отставке Белянина