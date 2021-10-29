https://ria.ru/20211029/bayden-1756937048.html

США повели себя неуклюже в отношении Франции, заявил Байден

США повели себя неуклюже в отношении Франции, заявил Байден - РИА Новости, 29.10.2021

США повели себя неуклюже в отношении Франции, заявил Байден

Президент США Джо Байден на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном признал, что его страна повела себя "неуклюже" в отношении Парижа при... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:54

2021-10-29T19:54

2021-10-29T19:54

в мире

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сша

джо байден

эммануэль макрон

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном признал, что его страна повела себя "неуклюже" в отношении Парижа при формировании нового оборонного партнерства AUKUS с Великобританией и Австралией."То, что мы сделали, если использовать английское выражение, было неуклюжим. Это было сделано без изящества", - сказал Байден на первой встрече с Макроном с момента кризиса в отношениях, связанного с разрывом многомиллиардного контракта между Францией и Австралией по подводным лодкам. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.При этом, по словам американского лидера, у него было впечатление, что Францию заранее проинформировали об этом решении.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникла из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро.

https://ria.ru/20211006/sotrudnichestvo-1753266260.html

париж

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в мире, париж, сша, джо байден, эммануэль макрон