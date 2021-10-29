https://ria.ru/20211029/bayden-1756930395.html

Байден опоздал на встречу с Макроном больше, чем на час

Байден опоздал на встречу с Макроном больше, чем на час - РИА Новости, 29.10.2021

Байден опоздал на встречу с Макроном больше, чем на час

Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Джо Байден встретились во французском посольстве в Ватикане, эта первая встреча двух лидеров с... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:20

2021-10-29T19:20

2021-10-29T19:20

в мире

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ватикан

франция

джо байден

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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Джо Байден встретились во французском посольстве в Ватикане, эта первая встреча двух лидеров с момента кризиса в отношениях, связанного с разрывом контракта по подлодкам.Трансляцию ведет французский телеканал BFMTV.Лидеры Франции и США тепло приветствовали друг друга. Вместе с тем американский президент опоздал на встречу с Макроном более, чем на час. Согласно программе, которую ранее распространил Елисейский дворец, начало встречи было запланировано на 16.15 (17.15 мск). Однако, согласно трансляции телеканала, кортеж Байдена въехал на территорию французского посольства около 17.40 (18.40 мск).Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Парижем возникла из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро.

https://ria.ru/20211029/bayden-1756918195.html

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в мире, сша, ватикан, франция, джо байден, эммануэль макрон