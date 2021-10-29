https://ria.ru/20211029/bayden-1756918195.html

Байден заявил, что папа Римский разрешил ему причащаться

Байден заявил, что папа Римский разрешил ему причащаться - РИА Новости, 29.10.2021

Байден заявил, что папа Римский разрешил ему причащаться

Президент США Джо Байден заявил, что папа Римский Франциск разрешил ему и дальше причащаться в католической церкви, несмотря на поддержку абортов, сообщили... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:16

2021-10-29T18:16

2021-10-29T18:16

в мире

ватикан

джо байден

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что папа Римский Франциск разрешил ему и дальше причащаться в католической церкви, несмотря на поддержку абортов, сообщили журналисты президентского пула."Он был рад, что я добрый католик", - сказал Байден. "Я должен продолжать подходить к причастию", - добавил он со ссылкой на слова папы.Кроме того, Байден сказал, что он помолился с папой Римским, и тот помолился за него, а также благословил его четки.Некоторые католические епископы США предложили Байдену воздерживаться от причастия в церкви, поскольку он, как и большинство демократов, поддерживает аборты, которые Католическая церковь не приемлет.Байден - лишь второй президент-католик в истории США после Джона Кеннеди. Он регулярно ходит к мессе и носит молитвенные четки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/bayden-1756886108.html

ватикан

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в мире, ватикан, джо байден, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский