https://ria.ru/20211029/bayden-1756868852.html

Байден на встрече в Ватикане представился как "муж Джилл"

Байден на встрече в Ватикане представился как "муж Джилл" - РИА Новости, 29.10.2021

Байден на встрече в Ватикане представился как "муж Джилл"

Президент США Джо Байден представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как "муж Джилл". РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:51

2021-10-29T14:51

2021-10-29T17:47

в мире

сша

джо байден

джон кеннеди (политик)

энтони блинкен

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как "муж Джилл".Глава Соединенных Штатов с супругой прибыли в пятницу в Ватикан для встречи с папой римским Франциском. Их встречал регент префектуры монсеньор Леонардо Сапиенца."Я муж Джилл" — так представился американский лидер. Приезд Байдена транслировали американские СМИ.Это его первый визит в Ватикан с момента избрания главой государства, но уже четвертая встреча с папой Франциском.В преддверии поездки, которая открыла новое европейское турне Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент намерен обсудить с понтификом "совместную работу, в основе которой лежит фундаментальное уважение к человеческому достоинству", а также затронуть темы, связанные с пандемией COVID-19, климатическими изменениями, миграционную проблему, борьбу с бедностью и отношения с Китаем.Нынешнему визиту предшествовала встреча папы Франциска с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который побывал в Риме в конце июня. Именно тогда были заложены основы для возвращения диалога со Святым престолом в привычное русло после острых разногласий, возникших в годы президентства Дональда Трампа. Предшественник Блинкена Майк Помпео в октябре 2020 года во время посещения Ватикана не удостоился аудиенции у папы. Объяснялось это тем, что некоторые местные наблюдатели охарактеризовали как "беспрецедентное дипломатическое столкновение" по вопросу Китая.После столь сложного периода Вашингтон рассчитывает восстановить традиционно доверительные отношения, тем более что США теперь руководит второй в истории страны президент-католик после Джона Кеннеди.В американской администрации отмечали также, что встреча весьма важна для Байдена и "носит личный характер". Вскоре ассамблея Конференции католических епископов США должна проголосовать по специальному документу, который может запретить причащаться всем политикам, поддерживающим аборты. В случае его одобрения президента могли бы отлучить от таинства. Однако Святой престол, который затем должен будет утверждать инициативу, явно не настроен в ее пользу. По информации РИА Новости, понтифик даже пытался отговорить их от этого шага, хотя недавно он вновь сравнил аборты с убийством.

https://ria.ru/20211022/bayden-1755738620.html

https://ria.ru/20211008/bayden-1753693272.html

сша

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в мире, сша, джо байден, джон кеннеди (политик), энтони блинкен