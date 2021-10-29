https://ria.ru/20211029/batrutdinov-1756849955.html

"Ищу свой стиль": Батрутдинов задумался о сольном альбоме

"Ищу свой стиль": Батрутдинов задумался о сольном альбоме - РИА Новости, 29.10.2021

"Ищу свой стиль": Батрутдинов задумался о сольном альбоме

Тимур Батрутдинов в интервью Ляйсан Утяшевой раскрыл подробности своего сольного проекта. По словам юмориста, он пытается найти свой стиль. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:07

2021-10-29T14:07

2021-10-29T14:07

шоубиз

знаменитости

ляйсан утяшева

тимур батрутдинов

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тимур Батрутдинов в интервью Ляйсан Утяшевой раскрыл подробности своего сольного проекта. По словам юмориста, он пытается найти свой стиль.Тимур уже демонстрировал свои вокальные данные публике. Он принимал участие в шоу "Маска", где выступал в костюме Зайца. Звезда Comedy Club рассказывал, что для подготовки номеров занимался с преподавателем по вокалу.Ранее Батрутдинов подробно показал, как его подготавливали к выступлению в сложном образе, и поблагодарил костюмеров "Маски".

https://ria.ru/20210405/maska-1604244815.html

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2021

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знаменитости, ляйсан утяшева, тимур батрутдинов