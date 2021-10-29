https://ria.ru/20211029/bangkok-1756866911.html
S7 начнет летать в Бангкок из пяти городов России
S7 начнет летать в Бангкок из пяти городов России - РИА Новости, 29.10.2021
S7 начнет летать в Бангкок из пяти городов России
Российская авиакомпания S7 в декабре начнет полеты в Бангкок из Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Хабаровска, сообщает перевозчик. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:36
2021-10-29T17:36
2021-10-29T18:43
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в декабре начнет полеты в Бангкок из Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Хабаровска, сообщает перевозчик."Авиакомпания открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов в Бангкок. Из Иркутска полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 20 декабря, из Новосибирска— с 18 декабря, из Владивостока — с 20 декабря, из Красноярска — с 19 декабря, из Хабаровска — с 17 декабря", — отмечается в релизе.Ранее этот перевозчик объявил о старте продаж билетов на прямые рейсы на популярный тайский курорт Пхукет из Иркутска, Улан-Удэ, Новосибирска и Владивостока.
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красноярск, таиланд, иркутск, владивосток, хабаровск, новосибирск, s7 airlines, новости - туризм, пассажиры, авиабилеты, туристы, туризм, россия, куда поехать
17:36 29.10.2021 (обновлено: 18:43 29.10.2021)
S7 начнет летать в Бангкок из пяти городов России
Авиакомпания S7 начнет полеты в Бангкок из пяти российских городов в декабре
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в декабре начнет полеты в Бангкок из Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Хабаровска, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов в Бангкок. Из Иркутска полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 20 декабря, из Новосибирска— с 18 декабря, из Владивостока — с 20 декабря, из Красноярска — с 19 декабря, из Хабаровска — с 17 декабря", — отмечается в релизе.
Ранее этот перевозчик объявил о старте продаж билетов на прямые рейсы на популярный тайский курорт Пхукет из Иркутска, Улан-Удэ, Новосибирска и Владивостока.