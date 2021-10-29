https://ria.ru/20211029/bangkok-1756866911.html

S7 начнет летать в Бангкок из пяти городов России

S7 начнет летать в Бангкок из пяти городов России - РИА Новости, 29.10.2021

S7 начнет летать в Бангкок из пяти городов России

Российская авиакомпания S7 в декабре начнет полеты в Бангкок из Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Хабаровска, сообщает перевозчик. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:36

2021-10-29T17:36

2021-10-29T18:43

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в декабре начнет полеты в Бангкок из Иркутска, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Хабаровска, сообщает перевозчик."Авиакомпания открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов в Бангкок. Из Иркутска полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 20 декабря, из Новосибирска— с 18 декабря, из Владивостока — с 20 декабря, из Красноярска — с 19 декабря, из Хабаровска — с 17 декабря", — отмечается в релизе.Ранее этот перевозчик объявил о старте продаж билетов на прямые рейсы на популярный тайский курорт Пхукет из Иркутска, Улан-Удэ, Новосибирска и Владивостока.

https://ria.ru/20211029/egipet-1756833311.html

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