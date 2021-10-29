https://ria.ru/20211029/audit-1756946396.html

В Молдавии сообщили о договоренности с "Газпромом" провести аудит долгов

В Молдавии сообщили о договоренности с "Газпромом" провести аудит долгов - РИА Новости, 29.10.2021

В Молдавии сообщили о договоренности с "Газпромом" провести аудит долгов

Молдавия и "Газпром" договорились провести аудит исторического долга компании "Молдовагаз", сообщила в пятницу пресс-служба министерства инфраструктуры и... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:54

2021-10-29T20:54

2021-10-29T22:25

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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Молдавия и "Газпром" договорились провести аудит исторического долга компании "Молдовагаз", сообщила в пятницу пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии."Молдавия и "Газпром" достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, аудита долга компании "Молдовагаз" и необходимости последующих переговоров для установления календарного плана расчета", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook.В пресс-службе "Газпрома" отметили, что 29 октября по итогам завершившихся переговоров Алексея Миллера, вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана был подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.Ранее Спыну заявил, что власти страны хотят провести независимый аудит, чтобы подтвердить наличие долга перед "Газпромом". Речь идет о задолженности в размере 700 миллионов долларов.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211028/gazprom-1756734543.html

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в мире, долг, кишинев, молдавия, газпром, молдовагаз, facebook, россия