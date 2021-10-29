https://ria.ru/20211029/arktika-1756870095.html
Путин намерен обсудить с президентом Финляндии сотрудничество в Арктике
Путин намерен обсудить с президентом Финляндии сотрудничество в Арктике - РИА Новости, 29.10.2021
Путин намерен обсудить с президентом Финляндии сотрудничество в Арктике
Президент России Владимир Путин рассчитывает обсудить с лидером Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество стран в Арктике. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:00
2021-10-29T15:00
2021-10-29T15:00
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает обсудить с лидером Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество стран в Арктике."То что мы соседи – имеет большое значение, потому что от наших совместных действий в значительной степени будет завесить и зависит выполнение тех требований, которые сейчас формулирует международное сообщество для борьбы с изменениями климата. Наши подходы, как мне докладывают российские специалисты, очень близки с финляндскими коллегами", - сказал Путин на встрече с финским коллегой.Президент России также напомнил, что с 2023 года Россия председательствует в Арктическом совете"Знаю, что Финляндия уделяла и уделяет много внимания сотрудничеству в Арктике. Надеюсь, удастся сегодня поговорить и по этой теме", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211028/ambitsii-1756713702.html
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РИА Новости
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в мире, финляндия, владимир путин, арктический совет, арктика, саули ниинисте, россия
Путин намерен обсудить с президентом Финляндии сотрудничество в Арктике
Путин намерен обсудить с президентом Финляндии Ниинисте сотрудничество стран в Арктике
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
рассчитывает обсудить с лидером Финляндии Саули Ниинистё
сотрудничество стран в Арктике
.
"То что мы соседи – имеет большое значение, потому что от наших совместных действий в значительной степени будет завесить и зависит выполнение тех требований, которые сейчас формулирует международное сообщество для борьбы с изменениями климата. Наши подходы, как мне докладывают российские специалисты, очень близки с финляндскими коллегами", - сказал Путин на встрече с финским коллегой.
Президент России также напомнил, что с 2023 года Россия председательствует в Арктическом совете
"Знаю, что Финляндия уделяла и уделяет много внимания сотрудничеству в Арктике. Надеюсь, удастся сегодня поговорить и по этой теме", - сказал Путин.