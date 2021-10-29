https://ria.ru/20211029/arest-1756912324.html
Главу службы по тарифам Северной Осетии поместили под домашний арест
Главу службы по тарифам Северной Осетии поместили под домашний арест - РИА Новости, 29.10.2021
Главу службы по тарифам Северной Осетии поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест руководителя региональной службы по тарифам Северной Осетии, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом больше 46... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:52
2021-10-29T17:52
2021-10-29T17:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
арест
россети
россия
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Суд поместил под домашний арест руководителя региональной службы по тарифам Северной Осетии, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом больше 46 миллионов рублей, сообщает в пятницу СУСК по региону.Поводом для возбуждения дела стали индивидуальные тарифы на передачу электроэнергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год.Как считают следователи, подозреваемый "в целях создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций" внес изменения в тарифы, причинив тем самым имущественный ущерб филиалу "Россети Северный Кавказ", компании "Севкавказэнерго", на сумму более 46 миллионов рублей."По ходатайству следственных органов руководителю региональной службы по тарифам, подозреваемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в релизе.Следствие не называет имя подозреваемого, но, согласно сайту тарифной службы, ее руководитель - Алан Кумаритов. Чиновнику грозит до десяти лет колонии.Пресс-служба главы Северной Осетии в свою очередь сообщила, что временное исполнение обязанностей руководителя службы сейчас возложено на Сослана Бадоева, заместителя главы ведомства.
https://ria.ru/20211029/arest-1756884466.html
https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, арест, россети, россия
Главу службы по тарифам Северной Осетии поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест руководителя службы по тарифам Северной Осетии