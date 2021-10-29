https://ria.ru/20211029/arest-1756912324.html

Главу службы по тарифам Северной Осетии поместили под домашний арест

Главу службы по тарифам Северной Осетии поместили под домашний арест - РИА Новости, 29.10.2021

Главу службы по тарифам Северной Осетии поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест руководителя региональной службы по тарифам Северной Осетии, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом больше 46... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:52

2021-10-29T17:52

2021-10-29T17:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

арест

россети

россия

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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Суд поместил под домашний арест руководителя региональной службы по тарифам Северной Осетии, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом больше 46 миллионов рублей, сообщает в пятницу СУСК по региону.Поводом для возбуждения дела стали индивидуальные тарифы на передачу электроэнергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год.Как считают следователи, подозреваемый "в целях создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций" внес изменения в тарифы, причинив тем самым имущественный ущерб филиалу "Россети Северный Кавказ", компании "Севкавказэнерго", на сумму более 46 миллионов рублей."По ходатайству следственных органов руководителю региональной службы по тарифам, подозреваемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в релизе.Следствие не называет имя подозреваемого, но, согласно сайту тарифной службы, ее руководитель - Алан Кумаритов. Чиновнику грозит до десяти лет колонии.Пресс-служба главы Северной Осетии в свою очередь сообщила, что временное исполнение обязанностей руководителя службы сейчас возложено на Сослана Бадоева, заместителя главы ведомства.

https://ria.ru/20211029/arest-1756884466.html

https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html

https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756581996.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, арест, россети, россия