https://ria.ru/20211029/arest-1756884466.html
Экс-врио директора департамента Минобороны отправили под домашний арест
Экс-врио директора департамента Минобороны отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.10.2021
Экс-врио директора департамента Минобороны отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову в рамках дела об особо крупном... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:06
2021-10-29T16:06
2021-10-29T16:06
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову в рамках дела об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Солодяжниковой Марии Алексеевны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 декабря", - сказал собеседник агентства.Следствие просило заключить женщину под стражу.Ей вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии.Согласно открытым источникам, Солодяжникова занимала пост врио директора департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ с октября 2018 года.
https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Экс-врио директора департамента Минобороны отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест экс-врио директора департамента Минобороны Солодяжникову