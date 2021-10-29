https://ria.ru/20211029/arest-1756884466.html

Экс-врио директора департамента Минобороны отправили под домашний арест

Экс-врио директора департамента Минобороны отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.10.2021

Экс-врио директора департамента Минобороны отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову в рамках дела об особо крупном... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:06

2021-10-29T16:06

2021-10-29T16:06

происшествия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшую врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марию Солодяжникову в рамках дела об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Солодяжниковой Марии Алексеевны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 декабря", - сказал собеседник агентства.Следствие просило заключить женщину под стражу.Ей вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии.Согласно открытым источникам, Солодяжникова занимала пост врио директора департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ с октября 2018 года.

https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html

https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756581996.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия