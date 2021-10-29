https://ria.ru/20211029/arest-1756880782.html

В Москве арестовали мужчину, ударившего полицейского стулом

В Москве арестовали мужчину, ударившего полицейского стулом - РИА Новости, 29.10.2021

В Москве арестовали мужчину, ударившего полицейского стулом

Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего на лейтенанта полиции в ресторане на Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:51

2021-10-29T15:51

2021-10-29T16:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего на лейтенанта полиции в ресторане на Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал Ковалеву В.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 декабря", - сказал собеседник агентства.Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по Москве, 28 октября во время проверки ресторана на Арбате мужчина 1991 года рождения сорвал с полицейского нагрудный знак и "нанес удар стулом по руке". Нападавшего задержали. Сотрудник МВД обратился за помощью к медикам, после чего вернулся на службу. По данным СМИ, мужчина работал в этом заведении барменом, конфликт возник из-за требования завершить работу ресторана.По статье "применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья" мужчине грозит до 5 лет колонии.С четверга в Москве начался период нерабочих дней в связи с эпидситуацией по коронавирусу, до 7 ноября приостановили работу, в том числе, рестораны и кафе.

https://ria.ru/20211026/politsiya-1756274491.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва