https://ria.ru/20211029/arest-1756880782.html
В Москве арестовали мужчину, ударившего полицейского стулом
В Москве арестовали мужчину, ударившего полицейского стулом - РИА Новости, 29.10.2021
В Москве арестовали мужчину, ударившего полицейского стулом
Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего на лейтенанта полиции в ресторане на Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:51
2021-10-29T15:51
2021-10-29T16:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, напавшего на лейтенанта полиции в ресторане на Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал Ковалеву В.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 декабря", - сказал собеседник агентства.Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по Москве, 28 октября во время проверки ресторана на Арбате мужчина 1991 года рождения сорвал с полицейского нагрудный знак и "нанес удар стулом по руке". Нападавшего задержали. Сотрудник МВД обратился за помощью к медикам, после чего вернулся на службу. По данным СМИ, мужчина работал в этом заведении барменом, конфликт возник из-за требования завершить работу ресторана.По статье "применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья" мужчине грозит до 5 лет колонии.С четверга в Москве начался период нерабочих дней в связи с эпидситуацией по коронавирусу, до 7 ноября приостановили работу, в том числе, рестораны и кафе.
https://ria.ru/20211026/politsiya-1756274491.html
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происшествия, москва
15:51 29.10.2021 (обновлено: 16:14 29.10.2021)
В Москве арестовали мужчину, ударившего полицейского стулом
В Москве арестовали мужчину, ударившего полицейского стулом в ресторане на Арбате
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Пресненский суд Москвы
арестовал мужчину, напавшего на лейтенанта полиции в ресторане на Арбате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал Ковалеву В.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 декабря", - сказал собеседник агентства.
Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по Москве, 28 октября во время проверки ресторана на Арбате мужчина 1991 года рождения сорвал с полицейского нагрудный знак и "нанес удар стулом по руке". Нападавшего задержали. Сотрудник МВД обратился за помощью к медикам, после чего вернулся на службу. По данным СМИ, мужчина работал в этом заведении барменом, конфликт возник из-за требования завершить работу ресторана.
По статье "применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья" мужчине грозит до 5 лет колонии.
С четверга в Москве начался период нерабочих дней в связи с эпидситуацией по коронавирусу, до 7 ноября приостановили работу, в том числе, рестораны и кафе.