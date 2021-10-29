https://ria.ru/20211029/arest-1756851551.html

Следствие попросило арестовать экс-врио директора департамента Минобороны

Следствие попросило арестовать экс-врио директора департамента Минобороны - РИА Новости, 29.10.2021

Следствие попросило арестовать экс-врио директора департамента Минобороны

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшей врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марии Солодяжниковой в рамках... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:40

2021-10-29T13:40

2021-10-29T16:05

происшествия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшей врио директора одного из департаментов Минобороны РФ Марии Солодяжниковой в рамках дела об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Солодяжниковой М.А.", - сказал собеседник агентства.Ей вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии.Согласно открытым источникам, Солодяжникова занимала пост врио директора департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ с октября 2018 года.

https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html

москва

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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия