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Ученые нашли новый способ снизить риск госпитализации с коронавирусом
Ученые нашли новый способ снизить риск госпитализации с коронавирусом - РИА Новости, 29.10.2021
Ученые нашли новый способ снизить риск госпитализации с коронавирусом
Применение пациентами с коронавирусом антидепрессанта флувомаксина снижает вероятность госпитализации, сообщается в статье, опубликованной в медицинском журнале РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:34
2021-10-29T11:28
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
nih
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Применение пациентами с коронавирусом антидепрессанта флувомаксина снижает вероятность госпитализации, сообщается в статье, опубликованной в медицинском журнале Lancet."Применение флувомаксина (100 миллиграмм два раза в день в течение десяти дней) среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи &lt;…&gt; или перевод в высокоспециализированную больницу", — говорится в разделе интерпретации результатов исследования на сайте журнала.В испытании участвовали 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии с положительными тестами на COVID-19, относящиеся к группе риска из-за заболеваний или возраста. В то время как 741 человек получал настоящий препарат, другие 756 в течение десяти дней принимали плацебо.В результате для получавших антидепрессант пациентов вероятность оказаться в больнице была на 32 процента меньше, чем для участников из второй группы.Как отмечают ученые, они провели первое крупное рандомизированное контролируемое исследование по изучению эффективности флувоксамина при лечении COVID-19.По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на одного из авторов эксперимента, профессора канадского Макмастерского университета Эдварда Миллса, флувомаксин из-за своей низкой цены и доступности может стать альтернативой другим препаратам, например моноклональным антителам.Согласно Миллсу, пока ученые не уверены в эффективности препарата против COVID-19.Результаты работы направили ВОЗ и Национальному институту здоровья США (NIH). Ранее NIH отмечал, что ему потребуется больше доказательств, прежде чем он сможет рекомендовать пациентам с коронавирусом употреблять флувомаксин, напоминает The Wall Street Journal.
https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756785941.html
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в мире, воз, здоровье - общество, nih, коронавирус covid-19
08:34 29.10.2021 (обновлено: 11:28 29.10.2021)
 
Ученые нашли новый способ снизить риск госпитализации с коронавирусом

Lancet: применение пациентами с COVID-19 антидепрессанта снижает риск госпитализации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Применение пациентами с коронавирусом антидепрессанта флувомаксина снижает вероятность госпитализации, сообщается в статье, опубликованной в медицинском журнале Lancet.
"Применение флувомаксина (100 миллиграмм два раза в день в течение десяти дней) среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи <…> или перевод в высокоспециализированную больницу", — говорится в разделе интерпретации результатов исследования на сайте журнала.
В испытании участвовали 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии с положительными тестами на COVID-19, относящиеся к группе риска из-за заболеваний или возраста. В то время как 741 человек получал настоящий препарат, другие 756 в течение десяти дней принимали плацебо.
В результате для получавших антидепрессант пациентов вероятность оказаться в больнице была на 32 процента меньше, чем для участников из второй группы.
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Как отмечают ученые, они провели первое крупное рандомизированное контролируемое исследование по изучению эффективности флувоксамина при лечении COVID-19.
По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на одного из авторов эксперимента, профессора канадского Макмастерского университета Эдварда Миллса, флувомаксин из-за своей низкой цены и доступности может стать альтернативой другим препаратам, например моноклональным антителам.
Согласно Миллсу, пока ученые не уверены в эффективности препарата против COVID-19.
Результаты работы направили ВОЗ и Национальному институту здоровья США (NIH). Ранее NIH отмечал, что ему потребуется больше доказательств, прежде чем он сможет рекомендовать пациентам с коронавирусом употреблять флувомаксин, напоминает The Wall Street Journal.
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