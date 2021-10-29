https://ria.ru/20211029/antidepressant-1756791085.html

Ученые нашли новый способ снизить риск госпитализации с коронавирусом

Ученые нашли новый способ снизить риск госпитализации с коронавирусом - РИА Новости, 29.10.2021

Ученые нашли новый способ снизить риск госпитализации с коронавирусом

Применение пациентами с коронавирусом антидепрессанта флувомаксина снижает вероятность госпитализации, сообщается в статье, опубликованной в медицинском журнале РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:34

2021-10-29T08:34

2021-10-29T11:28

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Применение пациентами с коронавирусом антидепрессанта флувомаксина снижает вероятность госпитализации, сообщается в статье, опубликованной в медицинском журнале Lancet."Применение флувомаксина (100 миллиграмм два раза в день в течение десяти дней) среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи <…> или перевод в высокоспециализированную больницу", — говорится в разделе интерпретации результатов исследования на сайте журнала.В испытании участвовали 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии с положительными тестами на COVID-19, относящиеся к группе риска из-за заболеваний или возраста. В то время как 741 человек получал настоящий препарат, другие 756 в течение десяти дней принимали плацебо.В результате для получавших антидепрессант пациентов вероятность оказаться в больнице была на 32 процента меньше, чем для участников из второй группы.Как отмечают ученые, они провели первое крупное рандомизированное контролируемое исследование по изучению эффективности флувоксамина при лечении COVID-19.По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на одного из авторов эксперимента, профессора канадского Макмастерского университета Эдварда Миллса, флувомаксин из-за своей низкой цены и доступности может стать альтернативой другим препаратам, например моноклональным антителам.Согласно Миллсу, пока ученые не уверены в эффективности препарата против COVID-19.Результаты работы направили ВОЗ и Национальному институту здоровья США (NIH). Ранее NIH отмечал, что ему потребуется больше доказательств, прежде чем он сможет рекомендовать пациентам с коронавирусом употреблять флувомаксин, напоминает The Wall Street Journal.

https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756785941.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, nih, коронавирус covid-19