https://ria.ru/20211029/altay-1756900810.html

Полиция признала законной резонансную охоту на козерога на Алтае

Полиция признала законной резонансную охоту на козерога на Алтае - РИА Новости, 29.10.2021

Полиция признала законной резонансную охоту на козерога на Алтае

Полиция в Республике Алтай проверила вызвавший резонанс в соцсетях и СМИ случай с охотой молодой женщины на сибирского горного козла (козерога) и выяснила, что... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:12

2021-10-29T17:12

2021-10-29T17:20

происшествия

охота

республика алтай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/30805/49/308054946_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_7d85a7215da23aa7e39864ccb9949905.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Полиция в Республике Алтай проверила вызвавший резонанс в соцсетях и СМИ случай с охотой молодой женщины на сибирского горного козла (козерога) и выяснила, что охота была законной, сообщает в пятницу МВД по республике.Ранее видео убийства козерога и фото с тушей животного опубликовала в соцсетях московская туристка, которая приехала отдохнуть на Алтай. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на животное, которые многие местные жители считают священным. Он также посчитал неэтичным публикацию в соцсетях видеозаписи стрельбы и фотографий с убитым животным."Сотрудниками полиции была организована проверка на предмет установления законности добычи дикого животного… По результатам проверки установлено, что охота проводилась на законных основаниях, согласно правилам коллективной охоты, с разрешением на добычу козерога и зарегистрированным оружием", - говорится в сообщении.В республиканском МВД рассказали, что 10 октября 32-летняя жительница Москвы с друзьями прилетела на Алтай для трофейной охоты. 14 октября группа охотников осуществляла промысел в урочище "Теке-Туру" Бельтирского сельского поселения Кош-Агачского района, на территории общедоступных охотничьих угодий, где и был совершен отстрел взрослой особи сибирского горного козла. После этого группа покинула республику.В ведомстве отметили, что в 2017 году сибирский горный козел не вошел в список животных, подлежащих государственной охране, и не был включен в Красную книгу России.

https://ria.ru/20211027/kozerog-1756474287.html

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, охота, республика алтай