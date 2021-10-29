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В Госдуму внесли проект о передаче информации о мобильных абонентах-юрлицах

В Госдуму внесли проект о передаче информации о мобильных абонентах-юрлицах - РИА Новости, 29.10.2021

В Госдуму внесли проект о передаче информации о мобильных абонентах-юрлицах

Законопроект, регулирующий передачу сведений о мобильных абонентах-юридических лицах в предусмотренных законом случаях, внесен в Госдуму, документ доступен в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:50

2021-10-29T17:50

2021-10-29T17:50

общество

законопроекты

госдума рф

мобильная связь

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Законопроект, регулирующий передачу сведений о мобильных абонентах-юридических лицах в предусмотренных законом случаях, внесен в Госдуму, документ доступен в базе нижней палаты парламента.Изменения вносятся в статью 53 закона "О связи". Как указывают авторы законопроекта в пояснительной записке, в настоящее время возможно предоставление третьим лицам сведений об абонентах-гражданах с их согласия, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Вместе с тем, в законе "не урегулирован порядок предоставления сведений третьим лицам об абонентах - юридических лицах, что приводит к противоречивой судебной практике"."В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается дополнить статью 53 федерального закона "О связи" нормой, обязывающей предоставлять в случаях, предусмотренных федеральными законами, третьим лицам сведений об абонентах- юридических лицах", - указано в пояснительной записке.Среди частой практики авторы приводят пример, когда Федеральная служба судебных приставов, рассматривая жалобы граждан на частные звонки коллекторов, нуждается в детализации звонов и смс-сообщений коллекторской организации.

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общество, законопроекты, госдума рф, мобильная связь, россия