https://ria.ru/20211028/zimniyotdykh-1756329354.html
Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха
Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха - РИА Новости, 28.10.2021
Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха
Эксперты поделились советами, как сделать зимний отдых идеальным, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T00:38
2021-10-28T00:38
2021-10-28T00:38
туризм
отдых
одежда
зима
новости - туризм
туристы
советы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154920/21/1549202133_0:249:2753:1798_1920x0_80_0_0_1be41c6c9084e7f0d0976911234b3119.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как сделать зимний отдых идеальным, сообщает Travel Daily News."Раньше туристы ждали лета, чтобы отдохнуть от напряженного графика и отправиться в отпуск. Но сейчас все меняется. Многие устали лежать на пляже. Новой навязчивой идеей стали зимние каникулы со сказочными снежными пейзажами за окном", — уверены эксперты.Однако не все путешественники знают, как правильно подготовиться к такому отдыху. По мнению иностранцев, важно подобрать правильную одежду. Прежде всего, по мнению авторов статьи, стоит купить теплую и подходящую к гардеробу куртку. "Не забывайте и о надежной обуви, — добавляют специалисты. — Лучше сразу брать с собой две пары. Ну и, конечно, возьмите теплую и стильную шапку, перчатки и несколько пар шерстяных носков".Кроме того, в поездке в горы может понадобиться солнцезащитный крем: зимой ультрафиолетовое излучение более интенсивное, чем летом.
https://ria.ru/20211026/adygeya-1756090727.html
зима
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154920/21/1549202133_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_f8fcc1c78e7947b911d1ca1b4ae714c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, одежда, зима, новости - туризм, туристы, советы, туризм
Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха
Специалисты рассказали, что нужно обязательно взять с собой в зимнее путешествие
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Эксперты поделились советами, как сделать зимний отдых идеальным, сообщает
Travel Daily News.
"Раньше туристы ждали лета, чтобы отдохнуть от напряженного графика и отправиться в отпуск. Но сейчас все меняется. Многие устали лежать на пляже. Новой навязчивой идеей стали зимние каникулы со сказочными снежными пейзажами за окном", — уверены эксперты.
Однако не все путешественники знают, как правильно подготовиться к такому отдыху. По мнению иностранцев, важно подобрать правильную одежду. Прежде всего, по мнению авторов статьи, стоит купить теплую и подходящую к гардеробу куртку. "Не забывайте и о надежной обуви, — добавляют специалисты. — Лучше сразу брать с собой две пары. Ну и, конечно, возьмите теплую и стильную шапку, перчатки и несколько пар шерстяных носков".
Кроме того, в поездке в горы может понадобиться солнцезащитный крем: зимой ультрафиолетовое излучение более интенсивное, чем летом.