https://ria.ru/20211028/zimniyotdykh-1756329354.html

Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха

Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха - РИА Новости, 28.10.2021

Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха

Эксперты поделились советами, как сделать зимний отдых идеальным, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T00:38

2021-10-28T00:38

2021-10-28T00:38

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как сделать зимний отдых идеальным, сообщает Travel Daily News."Раньше туристы ждали лета, чтобы отдохнуть от напряженного графика и отправиться в отпуск. Но сейчас все меняется. Многие устали лежать на пляже. Новой навязчивой идеей стали зимние каникулы со сказочными снежными пейзажами за окном", — уверены эксперты.Однако не все путешественники знают, как правильно подготовиться к такому отдыху. По мнению иностранцев, важно подобрать правильную одежду. Прежде всего, по мнению авторов статьи, стоит купить теплую и подходящую к гардеробу куртку. "Не забывайте и о надежной обуви, — добавляют специалисты. — Лучше сразу брать с собой две пары. Ну и, конечно, возьмите теплую и стильную шапку, перчатки и несколько пар шерстяных носков".Кроме того, в поездке в горы может понадобиться солнцезащитный крем: зимой ультрафиолетовое излучение более интенсивное, чем летом.

https://ria.ru/20211026/adygeya-1756090727.html

зима

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, одежда, зима, новости - туризм, туристы, советы, туризм