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Туризм
https://ria.ru/20211028/zimniyotdykh-1756329354.html
Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха
Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха - РИА Новости, 28.10.2021
Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха
Эксперты поделились советами, как сделать зимний отдых идеальным, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T00:38
2021-10-28T00:38
туризм
отдых
одежда
зима
новости - туризм
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как сделать зимний отдых идеальным, сообщает Travel Daily News."Раньше туристы ждали лета, чтобы отдохнуть от напряженного графика и отправиться в отпуск. Но сейчас все меняется. Многие устали лежать на пляже. Новой навязчивой идеей стали зимние каникулы со сказочными снежными пейзажами за окном", — уверены эксперты.Однако не все путешественники знают, как правильно подготовиться к такому отдыху. По мнению иностранцев, важно подобрать правильную одежду. Прежде всего, по мнению авторов статьи, стоит купить теплую и подходящую к гардеробу куртку. "Не забывайте и о надежной обуви, — добавляют специалисты. — Лучше сразу брать с собой две пары. Ну и, конечно, возьмите теплую и стильную шапку, перчатки и несколько пар шерстяных носков".Кроме того, в поездке в горы может понадобиться солнцезащитный крем: зимой ультрафиолетовое излучение более интенсивное, чем летом.
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отдых, одежда, зима, новости - туризм, туристы, советы, туризм
00:38 28.10.2021
 
Эксперты поделились рецептом идеального зимнего отдыха

Специалисты рассказали, что нужно обязательно взять с собой в зимнее путешествие

© Depositphotos / Anna_OmДевушка на горнолыжном курорте
Девушка на горнолыжном курорте - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Depositphotos / Anna_Om
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как сделать зимний отдых идеальным, сообщает Travel Daily News.
"Раньше туристы ждали лета, чтобы отдохнуть от напряженного графика и отправиться в отпуск. Но сейчас все меняется. Многие устали лежать на пляже. Новой навязчивой идеей стали зимние каникулы со сказочными снежными пейзажами за окном", — уверены эксперты.
Однако не все путешественники знают, как правильно подготовиться к такому отдыху. По мнению иностранцев, важно подобрать правильную одежду. Прежде всего, по мнению авторов статьи, стоит купить теплую и подходящую к гардеробу куртку. "Не забывайте и о надежной обуви, — добавляют специалисты. — Лучше сразу брать с собой две пары. Ну и, конечно, возьмите теплую и стильную шапку, перчатки и несколько пар шерстяных носков".
Кроме того, в поездке в горы может понадобиться солнцезащитный крем: зимой ультрафиолетовое излучение более интенсивное, чем летом.
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