21:08 28.10.2021 (обновлено: 23:47 28.10.2021)
Ученые предупредили о приближении невыносимой жары
Ученые предупредили о скором приближении невыносимой жары
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ученые предупредили, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом пишет Phys.org.
По словам специалистов, от Долины смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары люди уже испытывают на себе крайне некомфортные температуры, и если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты.
Эксперт по климату Зик Хаусфазер заявил, что потепление приведет к тому, что экстремальные явления станут происходить гораздо чаще. Так, температура в Долине смерти в Калифорнии этим летом достигла 54,4 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель на Земле, когда-либо зарегистрированный современными инструментами. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июль 2021 года был самым жарким за все время наблюдений, говорится в статье.
Как отметили ученые, повышение температуры приведет к интенсивным засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Рост числа тепловых волн оказывает губительное воздействие на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей.
"Наводнение приведет к нескольким жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна. Подобные катаклизмы множатся", — подчеркнул директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.
Из-за повышения температуры на два градуса половина населения планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет, подытожили специалисты.