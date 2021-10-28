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Жителей Земли предупредили о невыносимой жаре
Ученые предупредили о приближении невыносимой жары - РИА Новости, 28.10.2021
Жителей Земли предупредили о невыносимой жаре
Ученые предупредили, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом пишет Phys.org. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:08
2021-10-28T23:47
в мире
сша
ближний восток
земля
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ученые предупредили, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом пишет Phys.org.По словам специалистов, от Долины смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары люди уже испытывают на себе крайне некомфортные температуры, и если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты.Эксперт по климату Зик Хаусфазер заявил, что потепление приведет к тому, что экстремальные явления станут происходить гораздо чаще. Так, температура в Долине смерти в Калифорнии этим летом достигла 54,4 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель на Земле, когда-либо зарегистрированный современными инструментами. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июль 2021 года был самым жарким за все время наблюдений, говорится в статье.Как отметили ученые, повышение температуры приведет к интенсивным засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Рост числа тепловых волн оказывает губительное воздействие на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей.Из-за повышения температуры на два градуса половина населения планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет, подытожили специалисты.
https://ria.ru/20211021/pentagon-1755628849.html
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в мире, сша, ближний восток, земля
21:08 28.10.2021 (обновлено: 23:47 28.10.2021)
 
Ученые предупредили о приближении невыносимой жары

Ученые предупредили о скором приближении невыносимой жары

© Fotolia / jozsitoeroeГлобальное потепление
Глобальное потепление - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Fotolia / jozsitoeroe
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ученые предупредили, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом пишет Phys.org.
По словам специалистов, от Долины смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары люди уже испытывают на себе крайне некомфортные температуры, и если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Эксперт по климату Зик Хаусфазер заявил, что потепление приведет к тому, что экстремальные явления станут происходить гораздо чаще. Так, температура в Долине смерти в Калифорнии этим летом достигла 54,4 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель на Земле, когда-либо зарегистрированный современными инструментами. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июль 2021 года был самым жарким за все время наблюдений, говорится в статье.
Как отметили ученые, повышение температуры приведет к интенсивным засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Рост числа тепловых волн оказывает губительное воздействие на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей.

"Наводнение приведет к нескольким жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна. Подобные катаклизмы множатся", — подчеркнул директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.

Из-за повышения температуры на два градуса половина населения планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет, подытожили специалисты.
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