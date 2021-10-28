https://ria.ru/20211028/zhara-1756763377.html

Жителей Земли предупредили о невыносимой жаре

Ученые предупредили о приближении невыносимой жары - РИА Новости, 28.10.2021

Жителей Земли предупредили о невыносимой жаре

Ученые предупредили, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом пишет Phys.org. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:08

2021-10-28T21:08

2021-10-28T23:47

в мире

сша

ближний восток

земля

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ученые предупредили, что глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом пишет Phys.org.По словам специалистов, от Долины смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары люди уже испытывают на себе крайне некомфортные температуры, и если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты.Эксперт по климату Зик Хаусфазер заявил, что потепление приведет к тому, что экстремальные явления станут происходить гораздо чаще. Так, температура в Долине смерти в Калифорнии этим летом достигла 54,4 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель на Земле, когда-либо зарегистрированный современными инструментами. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июль 2021 года был самым жарким за все время наблюдений, говорится в статье.Как отметили ученые, повышение температуры приведет к интенсивным засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Рост числа тепловых волн оказывает губительное воздействие на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей.Из-за повышения температуры на два градуса половина населения планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет, подытожили специалисты.

https://ria.ru/20211021/pentagon-1755628849.html

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html

сша

ближний восток

земля

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в мире, сша, ближний восток, земля