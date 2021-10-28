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Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса - РИА Новости, 28.10.2021
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T05:37
2021-10-28T08:30
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общество
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По словам руководителя НИИ, благодаря такому способу введения препарата создается "независимый барьер", препятствующий проникновению вируса.Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V", или "ГамКовидВак". Она широко используется, хотя россиянам также доступны препараты новосибирского центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона") и Центра имени М. П. Чумакова ("КовиВак"), ведутся еще несколько разработок.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что врач посоветовал ей назальную вакцину в качестве дополнительной защиты. Она добавила, что этот вид иммунизации неэффективен без основной прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
05:37 28.10.2021 (обновлено: 08:30 28.10.2021)
 
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

Гинцбург: "Спутник V" вместе с назальной вакциной могут защитить от COVID-19 на 100%

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", — сказал он.

По словам руководителя НИИ, благодаря такому способу введения препарата создается "независимый барьер", препятствующий проникновению вируса.
Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V", или "ГамКовидВак". Она широко используется, хотя россиянам также доступны препараты новосибирского центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона") и Центра имени М. П. Чумакова ("КовиВак"), ведутся еще несколько разработок.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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