https://ria.ru/20211028/zaschita-1756607993.html

Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса - РИА Новости, 28.10.2021

Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T05:37

2021-10-28T05:37

2021-10-28T08:30

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По словам руководителя НИИ, благодаря такому способу введения препарата создается "независимый барьер", препятствующий проникновению вируса.Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V", или "ГамКовидВак". Она широко используется, хотя россиянам также доступны препараты новосибирского центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона") и Центра имени М. П. Чумакова ("КовиВак"), ведутся еще несколько разработок.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что врач посоветовал ей назальную вакцину в качестве дополнительной защиты. Она добавила, что этот вид иммунизации неэффективен без основной прививки.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html

https://ria.ru/20211028/ritm-1756605761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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