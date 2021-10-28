05:37 28.10.2021 (обновлено: 08:30 28.10.2021)
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Гинцбург: "Спутник V" вместе с назальной вакциной могут защитить от COVID-19 на 100%
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", — сказал он.
По словам руководителя НИИ, благодаря такому способу введения препарата создается "независимый барьер", препятствующий проникновению вируса.
Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — "Спутник V", или "ГамКовидВак". Она широко используется, хотя россиянам также доступны препараты новосибирского центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона") и Центра имени М. П. Чумакова ("КовиВак"), ведутся еще несколько разработок.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что врач посоветовал ей назальную вакцину в качестве дополнительной защиты. Она добавила, что этот вид иммунизации неэффективен без основной прививки.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.