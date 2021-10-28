https://ria.ru/20211028/yupiter-1756768503.html

Ученые выяснили, что находится внутри Большого красного пятна Юпитера

Ученые выяснили, что находится внутри Большого красного пятна Юпитера - РИА Новости, 28.10.2021

Ученые выяснили, что находится внутри Большого красного пятна Юпитера

Данные, переданные космическим аппаратом "Юнона", свидетельствуют о том, что знаменитое Большое красное пятно Юпитера — буря диаметром 16 тысяч километров,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:53

2021-10-28T21:53

2021-10-28T23:16

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Данные, переданные космическим аппаратом "Юнона", свидетельствуют о том, что знаменитое Большое красное пятно Юпитера — буря диаметром 16 тысяч километров, которая бушует в атмосфере планеты — простирается глубже, чем предполагалось ранее, а ее местоположение, возможно связано с аномалией гравитационного поля планеты. Две статьи на эту тему опубликованы в журнале Science (статья 1, статья 2).Автоматическая межпланетная станция НАСА "Юнона" (Juno) находится на орбите Юпитера с 2016 года. Задача миссии — изучение гравитационного и магнитного полей планеты, исследованием атмосферы, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра. Авторы статей публикуют новые данные о метеорологии Юпитера и ее связи с более глубокими недрами планеты.В атмосфере Юпитера изобилуют сильные штормы и вращающиеся системы ветров. Самая крупная и известная из них — Большое красное пятно, мощный постоянно действующий круговой шторм, способный поглотить Землю целиком. До сих пор было непонятно, ограничивается ли он верхними частями атмосферы или или простирается дальше вглубь.Для оценки глубины и структуры Большого красного пятна ученые использовали микроволновые и гравитационные измерения.Микроволновый радиометр MWR, размещенный на борту "Юноны" позволяет проникать вглубь облаков Юпитера на 550 километров. С его помощью ученые обнаружили, что шторм простирается ниже уровня облаков, то есть высоты конденсации воды и аммиака. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что мелкомасштабные динамические процессы, приводящие к образованию осадков и нисходящих потоков, действуют на гораздо более глубоких уровнях атмосферы, чем предполагали ранее, что может указывать на связь между внутренними оболочками Юпитера и нижними слоями атмосферы.В рамках гравиметрических измерений, проведенных во время полета "Юноны" над Большим красным пятном, ученые обнаружили колебания гравитационного поля планеты, вызванные штормом, а также то, что зональные струи, питающие шторм, уходят глубоко вниз. Согласно данным гравиметра GSE, глубина Большого красного пятна составляет не более 500 километров, а окружающие струи простираются до глубин в 3000 километров.

https://ria.ru/20210216/yupiter-1597636080.html

https://ria.ru/20210512/yupiter-1731974459.html

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