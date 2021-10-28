https://ria.ru/20211028/yupiter-1756768503.html
Ученые выяснили, что находится внутри Большого красного пятна Юпитера
Ученые выяснили, что находится внутри Большого красного пятна Юпитера - РИА Новости, 28.10.2021
Ученые выяснили, что находится внутри Большого красного пятна Юпитера
Данные, переданные космическим аппаратом "Юнона", свидетельствуют о том, что знаменитое Большое красное пятно Юпитера — буря диаметром 16 тысяч километров,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:53
2021-10-28T21:53
2021-10-28T23:16
наука
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космос - риа наука
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Данные, переданные космическим аппаратом "Юнона", свидетельствуют о том, что знаменитое Большое красное пятно Юпитера — буря диаметром 16 тысяч километров, которая бушует в атмосфере планеты — простирается глубже, чем предполагалось ранее, а ее местоположение, возможно связано с аномалией гравитационного поля планеты. Две статьи на эту тему опубликованы в журнале Science (статья 1, статья 2).Автоматическая межпланетная станция НАСА "Юнона" (Juno) находится на орбите Юпитера с 2016 года. Задача миссии — изучение гравитационного и магнитного полей планеты, исследованием атмосферы, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра. Авторы статей публикуют новые данные о метеорологии Юпитера и ее связи с более глубокими недрами планеты.В атмосфере Юпитера изобилуют сильные штормы и вращающиеся системы ветров. Самая крупная и известная из них — Большое красное пятно, мощный постоянно действующий круговой шторм, способный поглотить Землю целиком. До сих пор было непонятно, ограничивается ли он верхними частями атмосферы или или простирается дальше вглубь.Для оценки глубины и структуры Большого красного пятна ученые использовали микроволновые и гравитационные измерения.Микроволновый радиометр MWR, размещенный на борту "Юноны" позволяет проникать вглубь облаков Юпитера на 550 километров. С его помощью ученые обнаружили, что шторм простирается ниже уровня облаков, то есть высоты конденсации воды и аммиака. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что мелкомасштабные динамические процессы, приводящие к образованию осадков и нисходящих потоков, действуют на гораздо более глубоких уровнях атмосферы, чем предполагали ранее, что может указывать на связь между внутренними оболочками Юпитера и нижними слоями атмосферы.В рамках гравиметрических измерений, проведенных во время полета "Юноны" над Большим красным пятном, ученые обнаружили колебания гравитационного поля планеты, вызванные штормом, а также то, что зональные струи, питающие шторм, уходят глубоко вниз. Согласно данным гравиметра GSE, глубина Большого красного пятна составляет не более 500 километров, а окружающие струи простираются до глубин в 3000 километров.
https://ria.ru/20210216/yupiter-1597636080.html
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наса, космос - риа наука, юпитер
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Данные, переданные космическим аппаратом "Юнона", свидетельствуют о том, что знаменитое Большое красное пятно Юпитера — буря диаметром 16 тысяч километров, которая бушует в атмосфере планеты — простирается глубже, чем предполагалось ранее, а ее местоположение, возможно связано с аномалией гравитационного поля планеты. Две статьи на эту тему опубликованы в журнале Science (статья 1
, статья 2
).
Автоматическая межпланетная станция НАСА
"Юнона" (Juno) находится на орбите Юпитера с 2016 года. Задача миссии — изучение гравитационного и магнитного полей планеты, исследованием атмосферы, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра. Авторы статей публикуют новые данные о метеорологии Юпитера и ее связи с более глубокими недрами планеты.
В атмосфере Юпитера изобилуют сильные штормы и вращающиеся системы ветров. Самая крупная и известная из них — Большое красное пятно, мощный постоянно действующий круговой шторм, способный поглотить Землю
целиком. До сих пор было непонятно, ограничивается ли он верхними частями атмосферы или или простирается дальше вглубь.
Для оценки глубины и структуры Большого красного пятна ученые использовали микроволновые и гравитационные измерения.
Микроволновый радиометр MWR, размещенный на борту "Юноны" позволяет проникать вглубь облаков Юпитера на 550 километров. С его помощью ученые обнаружили, что шторм простирается ниже уровня облаков, то есть высоты конденсации воды и аммиака. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что мелкомасштабные динамические процессы, приводящие к образованию осадков и нисходящих потоков, действуют на гораздо более глубоких уровнях атмосферы, чем предполагали ранее, что может указывать на связь между внутренними оболочками Юпитера и нижними слоями атмосферы.
В рамках гравиметрических измерений, проведенных во время полета "Юноны" над Большим красным пятном, ученые обнаружили колебания гравитационного поля планеты, вызванные штормом, а также то, что зональные струи, питающие шторм, уходят глубоко вниз. Согласно данным гравиметра GSE, глубина Большого красного пятна составляет не более 500 километров, а окружающие струи простираются до глубин в 3000 километров.