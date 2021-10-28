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WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов - РИА Новости, 28.10.2021
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов
WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов, это предполагают изменения, о которых сообщил мессенджер, рассказал РИА Новости эксперт... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:50
2021-10-28T10:50
технологии
whatsapp inc.
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов, это предполагают изменения, о которых сообщил мессенджер, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Ранее WhatsApp на своем сайте в разделе "вопросы-ответы" сообщил, что приложение с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10."Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики "железа" которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов - примерно до 10 тысяч", - рассказал Бедеров.Он пояснил, что мессенджер на таких девайсах перестанет работать потому, что "срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел". "Пришла в негодность аккумуляторная батарея, мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений", - добавил эксперт.Сообщение на сайте мессенджера означает, "что если ранее WhatsApp еще как-то передавал данные и поддерживал свое приложение для пользователей таких устройств, то теперь откажется от этого официально", заключил Бедеров.
https://ria.ru/20211023/messendzher-1755978739.html
https://ria.ru/20211013/whatsapp-1754421903.html
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технологии, whatsapp inc., национальная технологическая инициатива (нти), россия
10:50 28.10.2021
 
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов

Эксперт Бедеров: на некоторых моделях смартфонов в России перестанет работать WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. WhatsApp в России перестанет работать на примерно 10 тысячах гаджетов, это предполагают изменения, о которых сообщил мессенджер, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
Ранее WhatsApp на своем сайте в разделе "вопросы-ответы" сообщил, что приложение с 1 ноября будет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.
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"Речь идет о совсем старых смартфонах, характеристики "железа" которых уже не могут позволить обновить их операционную систему. Для примера, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов - примерно до 10 тысяч", - рассказал Бедеров.
Он пояснил, что мессенджер на таких девайсах перестанет работать потому, что "срок эффективной технической эксплуатации этих устройств давно вышел". "Пришла в негодность аккумуляторная батарея, мощности процессора и объема ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений", - добавил эксперт.
Сообщение на сайте мессенджера означает, "что если ранее WhatsApp еще как-то передавал данные и поддерживал свое приложение для пользователей таких устройств, то теперь откажется от этого официально", заключил Бедеров.
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ТехнологииWhatsApp Inc.Национальная технологическая инициатива (НТИ)Россия
 
 
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