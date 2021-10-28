В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации
Число стационарных пунктов вакцинации в Петербурге увеличилось до 175
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Еще пять стационарных пунктов вакцинации открыли в Санкт-Петербурге, теперь их стало 175, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В последние дни мы открыли дополнительно пять стационарных пунктов вакцинации - сейчас их 175. Также работают 45 мобильных прививочных бригад. Город делает все необходимое, чтобы те, кто не смог раньше пройти вакцинацию, сделали ее в предстоящие дни – с 30 октября по 7 ноября. Рассчитываю, что петербуржцы проявят себя ответственными людьми и не станут рисковать здоровьем и жизнью родных и близких", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперштаба. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
Дополнительные пункты вакцинации расположены в двух стоматологических поликлиниках на Васильевском острове, в торговом центре "Перекресток" на проспекте Большевиков, 32, в торговом центре "Космос" на улице Типанова 27/39 и доме быта в Кронштадте.
В период нерабочих дней пункты вакцинации будут работать в Петербурге в обычном режиме.
На сегодняшний день в Петербурге привиты от коронавируса 1,875 миллиона человек.
По словам Беглова, запас вакцины в городе составляет порядка 700 тысяч комплектов.
Губернатор отметил, что в настоящее время продолжается вакцинация от сезонных форм гриппа. Прививки от него можно сделать в пунктах вакцинации.
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