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https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756751318.html
В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации
В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021
В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации
Еще пять стационарных пунктов вакцинации открыли в Санкт-Петербурге, теперь их стало 175, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:32
2021-10-28T19:32
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
александр беглов
татьяна голикова
здоровье - общество
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Еще пять стационарных пунктов вакцинации открыли в Санкт-Петербурге, теперь их стало 175, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."В последние дни мы открыли дополнительно пять стационарных пунктов вакцинации - сейчас их 175. Также работают 45 мобильных прививочных бригад. Город делает все необходимое, чтобы те, кто не смог раньше пройти вакцинацию, сделали ее в предстоящие дни – с 30 октября по 7 ноября. Рассчитываю, что петербуржцы проявят себя ответственными людьми и не станут рисковать здоровьем и жизнью родных и близких", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперштаба. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.Дополнительные пункты вакцинации расположены в двух стоматологических поликлиниках на Васильевском острове, в торговом центре "Перекресток" на проспекте Большевиков, 32, в торговом центре "Космос" на улице Типанова 27/39 и доме быта в Кронштадте.В период нерабочих дней пункты вакцинации будут работать в Петербурге в обычном режиме.На сегодняшний день в Петербурге привиты от коронавируса 1,875 миллиона человек.По словам Беглова, запас вакцины в городе составляет порядка 700 тысяч комплектов.Губернатор отметил, что в настоящее время продолжается вакцинация от сезонных форм гриппа. Прививки от него можно сделать в пунктах вакцинации.
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общество, вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, татьяна голикова, здоровье - общество, кронштадт, васильевский остров, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:32 28.10.2021
 
В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации

Число стационарных пунктов вакцинации в Петербурге увеличилось до 175

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Еще пять стационарных пунктов вакцинации открыли в Санкт-Петербурге, теперь их стало 175, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В последние дни мы открыли дополнительно пять стационарных пунктов вакцинации - сейчас их 175. Также работают 45 мобильных прививочных бригад. Город делает все необходимое, чтобы те, кто не смог раньше пройти вакцинацию, сделали ее в предстоящие дни – с 30 октября по 7 ноября. Рассчитываю, что петербуржцы проявят себя ответственными людьми и не станут рисковать здоровьем и жизнью родных и близких", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперштаба. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
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Дополнительные пункты вакцинации расположены в двух стоматологических поликлиниках на Васильевском острове, в торговом центре "Перекресток" на проспекте Большевиков, 32, в торговом центре "Космос" на улице Типанова 27/39 и доме быта в Кронштадте.
В период нерабочих дней пункты вакцинации будут работать в Петербурге в обычном режиме.
На сегодняшний день в Петербурге привиты от коронавируса 1,875 миллиона человек.
По словам Беглова, запас вакцины в городе составляет порядка 700 тысяч комплектов.
Губернатор отметил, что в настоящее время продолжается вакцинация от сезонных форм гриппа. Прививки от него можно сделать в пунктах вакцинации.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияСанкт-ПетербургАлександр БегловТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКронштадтВасильевский островРоссияКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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