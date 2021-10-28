https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756751318.html

В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации

В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021

В Петербурге увеличили число стационарных пунктов вакцинации

Еще пять стационарных пунктов вакцинации открыли в Санкт-Петербурге, теперь их стало 175, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:32

2021-10-28T19:32

2021-10-28T19:32

распространение коронавируса

общество

вакцинация

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александр беглов

татьяна голикова

здоровье - общество

кронштадт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Еще пять стационарных пунктов вакцинации открыли в Санкт-Петербурге, теперь их стало 175, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."В последние дни мы открыли дополнительно пять стационарных пунктов вакцинации - сейчас их 175. Также работают 45 мобильных прививочных бригад. Город делает все необходимое, чтобы те, кто не смог раньше пройти вакцинацию, сделали ее в предстоящие дни – с 30 октября по 7 ноября. Рассчитываю, что петербуржцы проявят себя ответственными людьми и не станут рисковать здоровьем и жизнью родных и близких", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперштаба. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.Дополнительные пункты вакцинации расположены в двух стоматологических поликлиниках на Васильевском острове, в торговом центре "Перекресток" на проспекте Большевиков, 32, в торговом центре "Космос" на улице Типанова 27/39 и доме быта в Кронштадте.В период нерабочих дней пункты вакцинации будут работать в Петербурге в обычном режиме.На сегодняшний день в Петербурге привиты от коронавируса 1,875 миллиона человек.По словам Беглова, запас вакцины в городе составляет порядка 700 тысяч комплектов.Губернатор отметил, что в настоящее время продолжается вакцинация от сезонных форм гриппа. Прививки от него можно сделать в пунктах вакцинации.

https://ria.ru/20211028/mutatsiya-1756729567.html

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