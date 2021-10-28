https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756648771.html
В Совфеде планируют начать общую вакцинацию со следующей недели
В Совфеде планируют начать общую вакцинацию со следующей недели - РИА Новости, 28.10.2021
В Совфеде планируют начать общую вакцинацию со следующей недели
Совет Федерации собирает статистику по количеству сенаторов, сделавших прививки от коронавируса, и на следующей неделе планируется организовать кампанию по... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:28
2021-10-28T12:28
2021-10-28T12:35
распространение коронавируса
совет федерации рф
здоровье - общество
вячеслав тимченко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Совет Федерации собирает статистику по количеству сенаторов, сделавших прививки от коронавируса, и на следующей неделе планируется организовать кампанию по вакцинации парламентариев в здании Совфеда, сообщил РИА Новости глава комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента проработать вопрос перевода на удаленный режим работы депутатов, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса."У ряда сенаторов, и это подтверждено медицинскими документами, есть противопоказания для вакцинации. Поэтому огульно запретить участвовать в заседаниях тем сенатором, кто ещё не сделал прививку, мы не можем", - сказал Тимченко. Однако, сообщил он, сейчас в Совфеде идёт анкетирование членов палаты, чтобы выяснить, кто из них привит, а кто нет."Планируем на следующей неделе запустить новую программу вакцинации для сенаторов, чтобы желающие смогли сделать прививки в здании Совета Федерации", - сказал глава комитета.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756635051.html
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совет федерации рф, здоровье - общество, вячеслав тимченко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:28 28.10.2021 (обновлено: 12:35 28.10.2021)
В Совфеде планируют начать общую вакцинацию со следующей недели
В Совфеде на следующей неделе организуют вакцинацию от COVID-19 для ранее непривитых