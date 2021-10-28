https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756741112.html
Власти Мурманской области назвали запас "Спутника Лайт" достаточным
Власти Мурманской области назвали запас "Спутника Лайт" достаточным - РИА Новости, 28.10.2021
Власти Мурманской области назвали запас "Спутника Лайт" достаточным
Недостатка в дозах вакцины "Спутник Лайт" в Мурманской области нет, израсходовано чуть больше половины запаса – осталось около 33 тысяч комплектов, сообщили... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:41
2021-10-28T18:41
2021-10-28T18:41
распространение коронавируса
общество
мурманская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/34/1560943408_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b45c1318e0d556ae764d393fb0df21a.jpg
МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Недостатка в дозах вакцины "Спутник Лайт" в Мурманской области нет, израсходовано чуть больше половины запаса – осталось около 33 тысяч комплектов, сообщили журналистам в региональном оперштабе."Вакцины "Спутник Лайт" в регион поступило 72 172 комплекта, привито 38 797 человек, остаток – 33 375 комплектов", - сообщили в штабе. Всего в Мурманской области полный курс прививок получили 56% подлежащих вакцинации, 64,49% - вакцинированные первично первой аппликацией и переболевшие за последние шесть месяцев.В Мурманской области с 30 октября вводятся QR-коды для посещения общественных мест – ресторанов, кафе, театров, кинотеатров, филармонии. Также коды действуют для посетителей спортивных мероприятий. С 30 октября на самоизоляцию должны уйти непривитые жители старше 60 лет.Ранее стало известно, что в ряде российский регионов существует проблема с запасом вакцины "Спутник Лайт", в частности, в Санкт-Петербурге, Вологодской и Свердловской областях.
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/34/1560943408_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3043de32a9e60f1ee7eb46c3e88b0ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
Власти Мурманской области назвали запас "Спутника Лайт" достаточным
В Мурманской области осталось около 33 тысяч комплектов вакцины "Спутник Лайт"