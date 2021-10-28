https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756741112.html

Власти Мурманской области назвали запас "Спутника Лайт" достаточным

Власти Мурманской области назвали запас "Спутника Лайт" достаточным - РИА Новости, 28.10.2021

Власти Мурманской области назвали запас "Спутника Лайт" достаточным

Недостатка в дозах вакцины "Спутник Лайт" в Мурманской области нет, израсходовано чуть больше половины запаса – осталось около 33 тысяч комплектов, сообщили... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:41

2021-10-28T18:41

2021-10-28T18:41

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МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Недостатка в дозах вакцины "Спутник Лайт" в Мурманской области нет, израсходовано чуть больше половины запаса – осталось около 33 тысяч комплектов, сообщили журналистам в региональном оперштабе."Вакцины "Спутник Лайт" в регион поступило 72 172 комплекта, привито 38 797 человек, остаток – 33 375 комплектов", - сообщили в штабе. Всего в Мурманской области полный курс прививок получили 56% подлежащих вакцинации, 64,49% - вакцинированные первично первой аппликацией и переболевшие за последние шесть месяцев.В Мурманской области с 30 октября вводятся QR-коды для посещения общественных мест – ресторанов, кафе, театров, кинотеатров, филармонии. Также коды действуют для посетителей спортивных мероприятий. С 30 октября на самоизоляцию должны уйти непривитые жители старше 60 лет.Ранее стало известно, что в ряде российский регионов существует проблема с запасом вакцины "Спутник Лайт", в частности, в Санкт-Петербурге, Вологодской и Свердловской областях.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html

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