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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756716476.html
В Петербурге заявили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" заканчиваются
В Петербурге заявили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" заканчиваются - РИА Новости, 28.10.2021
В Петербурге заявили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" заканчиваются
Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили РИА Новости в городском РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:02
2021-10-28T17:32
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что вакцина "Спутник Лайт" закончилась на складе в Петербурге."Спутник Лайт" есть в наличии в поликлиниках – порядка 35 тысяч доз. Но этого мало", - сказала собеседница агентства.По ее словам, поставки вакцин зависят от Минздрава РФ. Информации о новых поставках "Спутник Лайт" в Петербург пока нет.По информации комитета, на сегодняшний день общий запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тысяч доз, в том числе 40 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", 35 тысяч доз "Спутник Лайт", остальное – "Спутник V".
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
17:02 28.10.2021 (обновлено: 17:32 28.10.2021)
 
В Петербурге заявили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" заканчиваются

В Петербурге заканчиваются запасы вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что вакцина "Спутник Лайт" закончилась на складе в Петербурге.
"Спутник Лайт" есть в наличии в поликлиниках – порядка 35 тысяч доз. Но этого мало", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, поставки вакцин зависят от Минздрава РФ. Информации о новых поставках "Спутник Лайт" в Петербург пока нет.
По информации комитета, на сегодняшний день общий запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тысяч доз, в том числе 40 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", 35 тысяч доз "Спутник Лайт", остальное – "Спутник V".
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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