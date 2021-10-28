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В Петербурге заявили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" заканчиваются
В Петербурге заявили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" заканчиваются - РИА Новости, 28.10.2021
В Петербурге заявили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" заканчиваются
Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили РИА Новости в городском РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:02
2021-10-28T17:02
2021-10-28T17:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что вакцина "Спутник Лайт" закончилась на складе в Петербурге."Спутник Лайт" есть в наличии в поликлиниках – порядка 35 тысяч доз. Но этого мало", - сказала собеседница агентства.По ее словам, поставки вакцин зависят от Минздрава РФ. Информации о новых поставках "Спутник Лайт" в Петербург пока нет.По информации комитета, на сегодняшний день общий запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тысяч доз, в том числе 40 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", 35 тысяч доз "Спутник Лайт", остальное – "Спутник V".
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651111.html
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
17:02 28.10.2021 (обновлено: 17:32 28.10.2021)
В Петербурге заявили, что запасы вакцины "Спутник Лайт" заканчиваются
В Петербурге заканчиваются запасы вакцины "Спутник Лайт"