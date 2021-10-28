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Захарова призвала Запад прекратить "накачивать" Украину оружием
Захарова призвала Запад прекратить "накачивать" Украину оружием - РИА Новости, 28.10.2021
Захарова призвала Запад прекратить "накачивать" Украину оружием
Россия призвала западные страны прекратить поощрять милитаризацию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:32
2021-10-28T16:32
2021-10-28T17:58
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия призвала западные страны прекратить поощрять милитаризацию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Захарова уточнила, что, по мнению Москвы, киевские власти "накачивает" оружием Вашингтон.По ее словам, попытки урегулировать противоречия силой будут иметь непредсказуемые и трагические последствия.В свою очередь, Берлин с Парижем как участники "нормандского формата" должны использовать свое влияние, чтобы вернуть украинских партнеров "на пусть достижения прочного мира политико-дипломатическими средствами".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки продолжаются.
https://ria.ru/20211028/donbass-1756701417.html
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в мире, оружие, киев, вашингтон (город), оон, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
16:32 28.10.2021 (обновлено: 17:58 28.10.2021)
Захарова призвала Запад прекратить "накачивать" Украину оружием
Представитель МИД Захарова призвала США, ФРГ и Францию не поощрять милитаризацию Украины