В ДНР обвинили Украину в оборудовании траншей в Старомарьевке
В ДНР обвинили Украину в оборудовании траншей в Старомарьевке на линии соприкосновения
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий армии Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики оборудовали в поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, где активизировались украинские военные, фортификационные сооружения и траншеи, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Там пояснили, что 26 октября в адрес представительства ДНР в СЦКК через команду СММ ОБСЕ по взаимодействию, представителями Киева в СЦКК был направлен запрос о предоставлении письменных дополнительных гарантий безопасности якобы "для мероприятий по оказанию гуманитарной и медицинской помощи жителям Старомарьевки".
"В связи со сложившейся ситуацией вероломной оккупации населенного пункта вооружёнными формированиями Украины, оборудования там фортификационных сооружений и траншей, укрепления и передвижения военной техники представительством ДНР в СЦКК было аргументировано отказано в предоставлении запрошенных украинской стороной в СЦКК гарантий безопасности. Также нами было выдвинуто требование незамедлительно устранить нарушения соответствующих пунктов мер по усилению режима прекращения огня и провести разбирательства по данному факту", - говорится в сообщении ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что уведомили представителей Киева о том, что обратились с запросом об оказании гуманитарной помощи жителям Старомарьевки от представителей нейтральных гуманитарных международных организаций. Некоторые из этих миссий уже предоставили положительные ответы о наличии такой возможности посетить Старомарьевку и предоставить помощь ее жителям при зеркальном мониторинге со стороны СММ ОБСЕ.
"Отметим, что жителям данного населенного пункта на протяжении всего вооруженного конфликта оказывалась необходимая помощь как со стороны Республики, так и со стороны международных организации МККК, ООН, действующих на территории Республики, как категории граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что Старомарьевка находится непосредственно на линии соприкосновения сторон, в зоне безопасности, где согласно минским соглашениям не должно быть никаких военизированных подразделений. "Рассчитываем, что украинское руководство вернется в дипломатическое русло и в самое ближайшее время прекратит осуществлять политику террора, ущемления прав и свобод мирных граждан и позволит оказать гуманитарную помощь населению",- говорится в сообщении.