https://ria.ru/20211028/ukraina-1756641469.html

Аксенов пожелал Украине скорейшего очищения от "нацистской нечисти"

Аксенов пожелал Украине скорейшего очищения от "нацистской нечисти" - РИА Новости, 28.10.2021

Аксенов пожелал Украине скорейшего очищения от "нацистской нечисти"

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал "скорейшего очищения украинской земли от нацистской РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:45

2021-10-28T11:45

2021-10-28T14:14

в мире

украина

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал "скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти".Датой официального освобождения Украинской ССР от нацистов считается 28 октября 1944 года.По словам главы региона, сейчас "тупая киевская пропаганда" пытается придать освобождению "этнический оттенок", хотя "на самом деле в составе победоносных фронтов, конечно, были представители всех союзных республик, десятков национальностей".

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756634782.html

украина

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в мире, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)