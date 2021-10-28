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Аксенов пожелал Украине скорейшего очищения от "нацистской нечисти"
Аксенов пожелал Украине скорейшего очищения от "нацистской нечисти" - РИА Новости, 28.10.2021
Аксенов пожелал Украине скорейшего очищения от "нацистской нечисти"
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал "скорейшего очищения украинской земли от нацистской РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:45
2021-10-28T14:14
в мире
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал "скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти".Датой официального освобождения Украинской ССР от нацистов считается 28 октября 1944 года.По словам главы региона, сейчас "тупая киевская пропаганда" пытается придать освобождению "этнический оттенок", хотя "на самом деле в составе победоносных фронтов, конечно, были представители всех союзных республик, десятков национальностей".
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в мире, украина, республика крым, сергей аксенов (политик)
11:45 28.10.2021 (обновлено: 14:14 28.10.2021)
 
Аксенов пожелал Украине скорейшего очищения от "нацистской нечисти"

Глава Крыма Аксенов пожелал Украине скорейшего очищения от "нацистской нечисти"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Украину с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал "скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти".
Датой официального освобождения Украинской ССР от нацистов считается 28 октября 1944 года.
"Эта дата напоминает нам о нашей общей истории, о вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу. Поздравляю наших братьев с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, желаю скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти", — написал он в Telegram-канале.
По словам главы региона, сейчас "тупая киевская пропаганда" пытается придать освобождению "этнический оттенок", хотя "на самом деле в составе победоносных фронтов, конечно, были представители всех союзных республик, десятков национальностей".
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В миреУкраинаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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