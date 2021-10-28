https://ria.ru/20211028/ukraina-1756619673.html

В городе Сумы застрелили украинского националиста, сообщили СМИ

В городе Сумы застрелили украинского националиста, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2021

В городе Сумы застрелили украинского националиста, сообщили СМИ

Члена украинского националистического "Правого сектора"* Александра Иванину убили в Сумах на Украине на глазах у жены, передает "Украинская правда" со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:59

2021-10-28T09:59

2021-10-28T11:47

в мире

украина

правый сектор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Члена украинского националистического "Правого сектора"* Александра Иванину убили в Сумах на Украине на глазах у жены, передает "Украинская правда" со ссылкой на члена организации."Около 21:00 (в среду, совпадает с мск. — Прим. ред.) Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов", — рассказал собеседник издания.По данным ресурса, полицейские посетили место инцидента, идет следствие."Правый сектор"* — объединение радикальных националистических организаций Украины, сыгравшее одну из ключевых ролей в Евромайдане, а после государственного переворота продолжившее играть значимую роль в украинской политике. Запрещено в России решением Верховного суда от ноября 2014 года.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/donbass-1754102707.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, правый сектор, россия