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В городе Сумы застрелили украинского националиста, сообщили СМИ
В городе Сумы застрелили украинского националиста, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2021
В городе Сумы застрелили украинского националиста, сообщили СМИ
Члена украинского националистического "Правого сектора"* Александра Иванину убили в Сумах на Украине на глазах у жены, передает "Украинская правда" со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:59
2021-10-28T09:59
2021-10-28T11:47
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КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Члена украинского националистического "Правого сектора"* Александра Иванину убили в Сумах на Украине на глазах у жены, передает "Украинская правда" со ссылкой на члена организации."Около 21:00 (в среду, совпадает с мск. — Прим. ред.) Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов", — рассказал собеседник издания.По данным ресурса, полицейские посетили место инцидента, идет следствие."Правый сектор"* — объединение радикальных националистических организаций Украины, сыгравшее одну из ключевых ролей в Евромайдане, а после государственного переворота продолжившее играть значимую роль в украинской политике. Запрещено в России решением Верховного суда от ноября 2014 года.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/donbass-1754102707.html
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в мире, украина, правый сектор, россия
09:59 28.10.2021 (обновлено: 11:47 28.10.2021)
В городе Сумы застрелили украинского националиста, сообщили СМИ
"Украинская правда": в городе Сумы на глазах у жены застрелили члена "Правого сектора"*