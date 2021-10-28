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Украина обрушилась на Германию
Посол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar - РИА Новости, 28.10.2021
Украина обрушилась на Германию
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Германии на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T01:41
2021-10-28T01:41
в мире
украина
германия
мид германии
донецкая народная республика
андрей мельник
обсе
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Германии на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе.Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, которые могут применять по Минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ.В комментарии Bild Мельник заявил, что Киев "решительно отвергает" высказывание представителя немецкого МИД, а также выступил с утверждением, что Украина имеет "законное право на самооборону".При этом дипломат добавил, что "вместо выражения обеспокоенности" Берлин должен "удвоить посреднические усилия" по организации встречи в "нормандском" формате и "поставить Москву на место".Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе: он управляемой бомбой якобы уничтожил орудие противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211027/bpla-1756596232.html
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в мире, украина, германия, мид германии, донецкая народная республика, андрей мельник, обсе
01:41 28.10.2021
 
Посол Украины в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar

Посол Украины в ФРГ Мельник возмутился реакцией Берлина на удар БПЛА Bayraktar в Донбассе

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Германии на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе.
Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, которые могут применять по Минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 23:47
Киев отказался прояснять ситуацию с Bayraktar в Донбассе, заявил Грызлов
В комментарии Bild Мельник заявил, что Киев "решительно отвергает" высказывание представителя немецкого МИД, а также выступил с утверждением, что Украина имеет "законное право на самооборону".
При этом дипломат добавил, что "вместо выражения обеспокоенности" Берлин должен "удвоить посреднические усилия" по организации встречи в "нормандском" формате и "поставить Москву на место".
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил о первом боевом применении ударного беспилотника Bayraktar турецкого производства в Донбассе: он управляемой бомбой якобы уничтожил орудие противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 20:53
В ДНР заявили, что не добились от Киева ответа о применении БПЛА в Донбассе
 
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