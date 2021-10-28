https://ria.ru/20211028/ugroza-1756604101.html

Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем

Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем - РИА Новости, 28.10.2021

Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью телеканалу CNN, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем, и отметила, что верит в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:16

2021-10-28T02:16

2021-10-28T02:16

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сша

китай

тайвань

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью телеканалу CNN, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем, и отметила, что верит в поддержку США в случае нападения.По ее мнению, для снижения уровня недопонимания между Тайванем и Китаем было бы полезно расширение коммуникации."Мы можем сесть за стол переговоров и поговорить о наших разногласиях", - отметила она.Она также сказала, что верит, что США поддержат Тайвань "в случае нападения с материка".Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, однако предусматривает военную помощь США Тайваню.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211028/voennye-1756603712.html

https://ria.ru/20211022/ssha-1755785499.html

сша

китай

тайвань

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в мире, сша, китай, тайвань