https://ria.ru/20211028/ugroza-1756604101.html
Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем - РИА Новости, 28.10.2021
Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью телеканалу CNN, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем, и отметила, что верит в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:16
2021-10-28T02:16
2021-10-28T02:16
в мире
сша
китай
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152384/90/1523849004_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2fd7f732da4019c17dfd0ac513ebe856.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью телеканалу CNN, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем, и отметила, что верит в поддержку США в случае нападения.По ее мнению, для снижения уровня недопонимания между Тайванем и Китаем было бы полезно расширение коммуникации."Мы можем сесть за стол переговоров и поговорить о наших разногласиях", - отметила она.Она также сказала, что верит, что США поддержат Тайвань "в случае нападения с материка".Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, однако предусматривает военную помощь США Тайваню.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20211028/voennye-1756603712.html
https://ria.ru/20211022/ssha-1755785499.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152384/90/1523849004_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_a3284fc0f5a4228801f08ecca183ba1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, тайвань
Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
Глава администрации Тайваня Инвэнь заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем