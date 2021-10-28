Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/ucheniya-1756716773.html
В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО
В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО - РИА Новости, 28.10.2021
В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО
Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области, сообщили... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:04
2021-10-28T18:36
безопасность
астраханская область
тор (зенитный ракетный комплекс)
бук (зенитный ракетный комплекс)
с-300в4
пво вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741976357_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_d0b266a8bdd080a7188844b5574ec842.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области, сообщили журналистам в Минобороны.Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система ПВО."Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от семи метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от трех до 50 километров", — рассказали в ведомстве.Во время маневров подразделения зенитных ракетных соединений отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет роя беспилотных летательных аппаратов условного противника.С целью обеспечения эшелонированной ПВО задействовали более тысячи военнослужащих и 300 единиц вооружения и техники.Для создания сложной обстановки использовали высокоскоростные ракеты-мишени — аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс "Адьютант", в состав которого входит вся линейка средств воздушного нападения от вертолетов до крылатых ракет. При этом все атаки шли одновременно.Первый рубеж образовали системами большой дальности С-300В4, на втором работали комплексы "Бук-М3" и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2".На ближнем рубеже противовоздушной обороны задействовали боевые машины "Тайфун-ПВО", расчеты которых с помощью переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника.
https://ria.ru/20211019/pzrk-1755078239.html
https://ria.ru/20210824/dron-1746994955.html
https://ria.ru/20210824/rakety-1746966613.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741976357_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f7268e077a8f5270b02b7e50e9b8c16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, астраханская область, тор (зенитный ракетный комплекс), бук (зенитный ракетный комплекс), с-300в4, пво вс россии
17:04 28.10.2021 (обновлено: 18:36 28.10.2021)
 
В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО

В Астраханской области прошли учения ПВО, на которых сбили больше 40 условных целей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами
Зенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области, сообщили журналистам в Минобороны.
Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система ПВО.
"Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от семи метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от трех до 50 километров", — рассказали в ведомстве.
Самолеты НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 08:00
"Сбить на взлете". Российская армия получит новое оружие против авиации
Во время маневров подразделения зенитных ракетных соединений отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет роя беспилотных летательных аппаратов условного противника.
С целью обеспечения эшелонированной ПВО задействовали более тысячи военнослужащих и 300 единиц вооружения и техники.
Для создания сложной обстановки использовали высокоскоростные ракеты-мишени — аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс "Адьютант", в состав которого входит вся линейка средств воздушного нападения от вертолетов до крылатых ракет. При этом все атаки шли одновременно.
Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е Всевысотный обнаружитель на стенде концерна Алмаз-Антей на МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 11:49
Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью
Первый рубеж образовали системами большой дальности С-300В4, на втором работали комплексы "Бук-М3" и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2".
На ближнем рубеже противовоздушной обороны задействовали боевые машины "Тайфун-ПВО", расчеты которых с помощью переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 08:23
В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет
 
БезопасностьАстраханская областьТор (зенитный ракетный комплекс)Бук (зенитный ракетный комплекс)С-300В4ПВО ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Под Красноярском школьники уснули в маршрутке и уехали на весь день в гараж
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
Лента новостейМолния
Под Красноярском школьники уснули в маршрутке и уехали на весь день в гаражФранцузы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного