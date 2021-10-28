https://ria.ru/20211028/ucheniya-1756716773.html

В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО

В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО - РИА Новости, 28.10.2021

В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО

Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области, сообщили... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:04

2021-10-28T17:04

2021-10-28T18:36

безопасность

астраханская область

тор (зенитный ракетный комплекс)

бук (зенитный ракетный комплекс)

с-300в4

пво вс россии

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области, сообщили журналистам в Минобороны.Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система ПВО."Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от семи метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от трех до 50 километров", — рассказали в ведомстве.Во время маневров подразделения зенитных ракетных соединений отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет роя беспилотных летательных аппаратов условного противника.С целью обеспечения эшелонированной ПВО задействовали более тысячи военнослужащих и 300 единиц вооружения и техники.Для создания сложной обстановки использовали высокоскоростные ракеты-мишени — аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс "Адьютант", в состав которого входит вся линейка средств воздушного нападения от вертолетов до крылатых ракет. При этом все атаки шли одновременно.Первый рубеж образовали системами большой дальности С-300В4, на втором работали комплексы "Бук-М3" и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2".На ближнем рубеже противовоздушной обороны задействовали боевые машины "Тайфун-ПВО", расчеты которых с помощью переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника.

https://ria.ru/20211019/pzrk-1755078239.html

https://ria.ru/20210824/dron-1746994955.html

https://ria.ru/20210824/rakety-1746966613.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, астраханская область, тор (зенитный ракетный комплекс), бук (зенитный ракетный комплекс), с-300в4, пво вс россии