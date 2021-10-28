https://ria.ru/20211028/ucheniya-1756716773.html
В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО
В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО - РИА Новости, 28.10.2021
В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО
Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области, сообщили... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:04
2021-10-28T17:04
2021-10-28T18:36
безопасность
астраханская область
тор (зенитный ракетный комплекс)
бук (зенитный ракетный комплекс)
с-300в4
пво вс россии
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области, сообщили журналистам в Минобороны.Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система ПВО."Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от семи метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от трех до 50 километров", — рассказали в ведомстве.Во время маневров подразделения зенитных ракетных соединений отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет роя беспилотных летательных аппаратов условного противника.С целью обеспечения эшелонированной ПВО задействовали более тысячи военнослужащих и 300 единиц вооружения и техники.Для создания сложной обстановки использовали высокоскоростные ракеты-мишени — аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс "Адьютант", в состав которого входит вся линейка средств воздушного нападения от вертолетов до крылатых ракет. При этом все атаки шли одновременно.Первый рубеж образовали системами большой дальности С-300В4, на втором работали комплексы "Бук-М3" и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2".На ближнем рубеже противовоздушной обороны задействовали боевые машины "Тайфун-ПВО", расчеты которых с помощью переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника.
https://ria.ru/20211019/pzrk-1755078239.html
https://ria.ru/20210824/dron-1746994955.html
https://ria.ru/20210824/rakety-1746966613.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, астраханская область, тор (зенитный ракетный комплекс), бук (зенитный ракетный комплекс), с-300в4, пво вс россии
17:04 28.10.2021 (обновлено: 18:36 28.10.2021)
В Астраханской области прошли масштабные учения ПВО
В Астраханской области прошли учения ПВО, на которых сбили больше 40 условных целей
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Масштабные учения пяти соединений ПВО с большим числом боевых пусков из комплексов С-300В4
, "Бук-М3" и "Тор-М" прошли в Астраханской области
, сообщили журналистам в Минобороны.
Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система ПВО.
"Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от семи метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от трех до 50 километров", — рассказали в ведомстве.
Во время маневров подразделения зенитных ракетных соединений отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет роя беспилотных летательных аппаратов условного противника.
С целью обеспечения эшелонированной ПВО задействовали более тысячи военнослужащих и 300 единиц вооружения и техники.
Для создания сложной обстановки использовали высокоскоростные ракеты-мишени — аналоги баллистических и аэродинамических воздушных целей, а также универсальный комплекс "Адьютант", в состав которого входит вся линейка средств воздушного нападения от вертолетов до крылатых ракет. При этом все атаки шли одновременно.
Первый рубеж образовали системами большой дальности С-300В4, на втором работали комплексы "Бук-М3" и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2".
На ближнем рубеже противовоздушной обороны задействовали боевые машины "Тайфун-ПВО", расчеты которых с помощью переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника.