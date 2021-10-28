https://ria.ru/20211028/ubiystvo-1756672391.html
Под Новгородом женщина убила и расчленила мужчину
Под Новгородом женщина убила и расчленила мужчину - РИА Новости, 28.10.2021
Под Новгородом женщина убила и расчленила мужчину
Женщина и ее знакомый, подозреваемые в убийстве и расчленении мужчины после ссоры, задержаны в Новгородской области, сообщает пресс-служба областного управления РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:53
2021-10-28T13:53
2021-10-28T14:02
происшествия
старорусский район
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Женщина и ее знакомый, подозреваемые в убийстве и расчленении мужчины после ссоры, задержаны в Новгородской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. "В Старорусском районе задержана женщина, подозреваемая в убийстве, и её знакомый", - говорится в сообщении.В среду в правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение от женщины, 1999 года рождения, которая сообщила, что она совершила убийство мужчины. По данным пресс-службы, следствие выяснило, что 20 октября в деревне Борок Старорусского района в одном из домов на территории строящегося приюта для собак в ходе пьяной ссоры женщина ударила ножом мужчину в шею. Тот скончался. Подозреваемая сообщила об убийстве знакомому, который расчленил тело топором и сжег в печи."Спустя несколько дней подозреваемые решили рассказать о преступлении сотрудникам правоохранительных органов и написали явки с повинной", - отмечается в сообщении. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и статье 316 УК РФ (Укрывательство преступлений).
https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753360571.html
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происшествия, старорусский район, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:53 28.10.2021 (обновлено: 14:02 28.10.2021)
Под Новгородом женщина убила и расчленила мужчину
В Новгородской области женщина убила, а ее знакомый расчленил и сжег мужчину