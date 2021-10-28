https://ria.ru/20211028/tyurma-1756774897.html

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме - РИА Новости, 28.10.2021

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что исключает экстрадицию бывшего президента Михаила Саакашвили украинской стороне. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:27

2021-10-28T23:27

2021-10-28T23:27

в мире

грузия

михаил саакашвили

здоровье - общество

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что исключает экстрадицию бывшего президента Михаила Саакашвили украинской стороне."Исключено его досрочное освобождение и исключена его передача на Украину", - заявил премьер в эфире телекомпании "Имеди".Глава правительства отметил, что "Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок". Гарибашвили рассказал, что план Саакашвили - продолжить голодовку и каким-то образом попасть в частную клинику, где нет условий безопасности, и организовать там хаос."В частной клинике спецслужбы и государство не смогут защитить его безопасность и безопасность других на высоком уровне. Они (соратники Саакашвили - ред.) хотели мобилизовать 4-5-10 тысяч человек, чтобы нам пришлось быть в вечном хаосе, в напряженности... Мы не допустим эту провокацию..., он должен понять, что он будет долго сидеть в тюрьме", - сказал премьер.Гарибашвили отметил, что Саакашвили целенаправленно вредит своему здоровью, правительство выделило консилиум врачей, которые пристально следят за ним и оказывают медпомощь."Мы создали для него комфортные условия. В необходимое время мы переведем его в глданскую тюремную клинику", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20211026/gruziya-1756357790.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, здоровье - общество, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии