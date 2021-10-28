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Премьер Грузии заявил, что Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме - РИА Новости, 28.10.2021
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что исключает экстрадицию бывшего президента Михаила Саакашвили украинской стороне. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T23:27
2021-10-28T23:27
в мире
грузия
михаил саакашвили
здоровье - общество
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что исключает экстрадицию бывшего президента Михаила Саакашвили украинской стороне."Исключено его досрочное освобождение и исключена его передача на Украину", - заявил премьер в эфире телекомпании "Имеди".Глава правительства отметил, что "Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок". Гарибашвили рассказал, что план Саакашвили - продолжить голодовку и каким-то образом попасть в частную клинику, где нет условий безопасности, и организовать там хаос."В частной клинике спецслужбы и государство не смогут защитить его безопасность и безопасность других на высоком уровне. Они (соратники Саакашвили - ред.) хотели мобилизовать 4-5-10 тысяч человек, чтобы нам пришлось быть в вечном хаосе, в напряженности... Мы не допустим эту провокацию..., он должен понять, что он будет долго сидеть в тюрьме", - сказал премьер.Гарибашвили отметил, что Саакашвили целенаправленно вредит своему здоровью, правительство выделило консилиум врачей, которые пристально следят за ним и оказывают медпомощь."Мы создали для него комфортные условия. В необходимое время мы переведем его в глданскую тюремную клинику", - добавил глава правительства.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, здоровье - общество, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
23:27 28.10.2021
 
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме

Премьер Грузии Гарибашвили: экс-президент Саакашвили будет долго сидеть в тюрьме

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что исключает экстрадицию бывшего президента Михаила Саакашвили украинской стороне.
"Исключено его досрочное освобождение и исключена его передача на Украину", - заявил премьер в эфире телекомпании "Имеди".
Глава правительства отметил, что "Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок". Гарибашвили рассказал, что план Саакашвили - продолжить голодовку и каким-то образом попасть в частную клинику, где нет условий безопасности, и организовать там хаос.
"В частной клинике спецслужбы и государство не смогут защитить его безопасность и безопасность других на высоком уровне. Они (соратники Саакашвили - ред.) хотели мобилизовать 4-5-10 тысяч человек, чтобы нам пришлось быть в вечном хаосе, в напряженности... Мы не допустим эту провокацию..., он должен понять, что он будет долго сидеть в тюрьме", - сказал премьер.
Гарибашвили отметил, что Саакашвили целенаправленно вредит своему здоровью, правительство выделило консилиум врачей, которые пристально следят за ним и оказывают медпомощь.
"Мы создали для него комфортные условия. В необходимое время мы переведем его в глданскую тюремную клинику", - добавил глава правительства.
Тюрьма, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 17:45
В тюрьме, где содержится Саакашвили, заперли и затемнили окна на его этаже
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗдоровье - ОбществоИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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