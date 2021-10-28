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Тюменская птицефабрика уничтожила всю продукцию из-за птичьего гриппа
Тюменская птицефабрика уничтожила всю продукцию из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 28.10.2021
Тюменская птицефабрика уничтожила всю продукцию из-за птичьего гриппа
Птицефабрика "Боровская" под Тюменью уничтожила всю птицу, 12 миллионов яиц и более 57 тонн продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:11
2021-10-28T18:11
распространение "птичьего гриппа" в россии
тюмень
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
здоровье - общество
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ТЮМЕНЬ, 28 окт - РИА Новости. Птицефабрика "Боровская" под Тюменью уничтожила всю птицу, 12 миллионов яиц и более 57 тонн продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики был выявлен грипп птиц. Распоряжением губернатора области 13 октября в очаге введен карантин. Поголовье птицефабрики составляло 4,3 миллиона птиц."Из эпизоотического очага высокопатогенного вируса гриппа птиц вывезена вся птица. Работа по ее уничтожению до зольного остатка продолжается и в ближайшее время завершится. Кроме того, уничтожена ранее изъятая продукция птицеводства в количестве 57 638, 985 килограммов (полуфабрикаты из мяса птицы — 54 488, 595 килограммов, изделия колбасные - 1 607, 39 килограммов; филе куриное — 1430 килограммов, жир куриный - 113 килограммов) и более 12 миллионов штук яиц", - говорится в сообщении.На ликвидации очага и утилизации птицы были задействованы сотрудники птицефабрики, ветеринарной службы, МЧС, МВД, соответствующие профильные специалисты. "В настоящий момент активная фаза утилизации птицы завершена, она полностью до последнего цыплёнка вывезена за пределы птицефабрики и согласно ветеринарным правилам сожжена. Идет процесс догорания", - пояснил ситуацию в Telеgram-канале "Оперативный штаб. Тюмень" заместитель губернатора Владимир Чейметов.Комментируя появление в городе специфического запаха от сжигания биоматериала, Чейметов заверил, что в ближайшие дни обстановка улучшится: количество дымящихся площадок уменьшилось на две из одиннадцати и согласно прогнозам погоды должно поменяться направление ветра.
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тюмень
тюменская область
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распространение "птичьего гриппа" в россии, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество
18:11 28.10.2021
 
Тюменская птицефабрика уничтожила всю продукцию из-за птичьего гриппа

Птицефабрика под Тюменью уничтожила 12 миллионов яиц из-за птичьего гриппа

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ТЮМЕНЬ, 28 окт - РИА Новости. Птицефабрика "Боровская" под Тюменью уничтожила всю птицу, 12 миллионов яиц и более 57 тонн продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики был выявлен грипп птиц. Распоряжением губернатора области 13 октября в очаге введен карантин. Поголовье птицефабрики составляло 4,3 миллиона птиц.
"Из эпизоотического очага высокопатогенного вируса гриппа птиц вывезена вся птица. Работа по ее уничтожению до зольного остатка продолжается и в ближайшее время завершится. Кроме того, уничтожена ранее изъятая продукция птицеводства в количестве 57 638, 985 килограммов (полуфабрикаты из мяса птицы — 54 488, 595 килограммов, изделия колбасные - 1 607, 39 килограммов; филе куриное — 1430 килограммов, жир куриный - 113 килограммов) и более 12 миллионов штук яиц", - говорится в сообщении.
Вакцинация птицы - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 15:16
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа
На ликвидации очага и утилизации птицы были задействованы сотрудники птицефабрики, ветеринарной службы, МЧС, МВД, соответствующие профильные специалисты. "В настоящий момент активная фаза утилизации птицы завершена, она полностью до последнего цыплёнка вывезена за пределы птицефабрики и согласно ветеринарным правилам сожжена. Идет процесс догорания", - пояснил ситуацию в Telеgram-канале "Оперативный штаб. Тюмень" заместитель губернатора Владимир Чейметов.
Комментируя появление в городе специфического запаха от сжигания биоматериала, Чейметов заверил, что в ближайшие дни обстановка улучшится: количество дымящихся площадок уменьшилось на две из одиннадцати и согласно прогнозам погоды должно поменяться направление ветра.
 
Распространение "птичьего гриппа" в РоссииТюменьТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Здоровье - Общество
 
 
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