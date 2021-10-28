https://ria.ru/20211028/tyumen-1756734027.html

Тюменская птицефабрика уничтожила всю продукцию из-за птичьего гриппа

Тюменская птицефабрика уничтожила всю продукцию из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 28.10.2021

Тюменская птицефабрика уничтожила всю продукцию из-за птичьего гриппа

Птицефабрика "Боровская" под Тюменью уничтожила всю птицу, 12 миллионов яиц и более 57 тонн продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:11

2021-10-28T18:11

2021-10-28T18:11

распространение "птичьего гриппа" в россии

тюмень

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152332/51/1523325110_0:196:2945:1852_1920x0_80_0_0_8c88674e83bb4f937a890ce013245caa.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 окт - РИА Новости. Птицефабрика "Боровская" под Тюменью уничтожила всю птицу, 12 миллионов яиц и более 57 тонн продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики был выявлен грипп птиц. Распоряжением губернатора области 13 октября в очаге введен карантин. Поголовье птицефабрики составляло 4,3 миллиона птиц."Из эпизоотического очага высокопатогенного вируса гриппа птиц вывезена вся птица. Работа по ее уничтожению до зольного остатка продолжается и в ближайшее время завершится. Кроме того, уничтожена ранее изъятая продукция птицеводства в количестве 57 638, 985 килограммов (полуфабрикаты из мяса птицы — 54 488, 595 килограммов, изделия колбасные - 1 607, 39 килограммов; филе куриное — 1430 килограммов, жир куриный - 113 килограммов) и более 12 миллионов штук яиц", - говорится в сообщении.На ликвидации очага и утилизации птицы были задействованы сотрудники птицефабрики, ветеринарной службы, МЧС, МВД, соответствующие профильные специалисты. "В настоящий момент активная фаза утилизации птицы завершена, она полностью до последнего цыплёнка вывезена за пределы птицефабрики и согласно ветеринарным правилам сожжена. Идет процесс догорания", - пояснил ситуацию в Telеgram-канале "Оперативный штаб. Тюмень" заместитель губернатора Владимир Чейметов.Комментируя появление в городе специфического запаха от сжигания биоматериала, Чейметов заверил, что в ближайшие дни обстановка улучшится: количество дымящихся площадок уменьшилось на две из одиннадцати и согласно прогнозам погоды должно поменяться направление ветра.

https://ria.ru/20211009/bashkiriya-1753812000.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение "птичьего гриппа" в россии, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество