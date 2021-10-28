Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/tyumen-1756697124.html
Тюменские власти объяснили запах гари в городе
Тюменские власти объяснили запах гари в городе - РИА Новости, 28.10.2021
Тюменские власти объяснили запах гари в городе
Смог и запах гари в восточной части города обусловлен сжиганием кур и другого биологического материала с Боровской птицефабрики, где в середине октября был... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:47
2021-10-28T16:10
происшествия
тюменская область
птичий грипп h5n8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756702494_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dae6aead06789129a43db7ad9aabf0aa.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Смог и запах гари в восточной части города обусловлен сжиганием кур и другого биологического материала с Боровской птицефабрики, где в середине октября был выявлен эпизоотический очаг птичьего гриппа, сообщил РИА Новости директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики был выявлен грипп птиц. Распоряжением губернатора области 13 октября в очаге введен карантин. Поголовье птицефабрики составляло 4,3 миллиона птиц."Запах гари в районе Мыса связан с работами, которые проводятся по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Боровской птицефабрики, связанной с распространением высокопатогенного гриппа птиц. Там проводятся дезинфекционные мероприятия, которые включают в себя утилизацию продукции фабрики. Говоря проще, происходит сжигание биологического материала", - пояснил Михнович.По его словам, в среду в правительстве региона состоялось очередное заседание оперштаба по ликвидации очага, на котором было отмечено, что началось уничтожение последней партии, но горение еще продолжится, так как весь биоматериал должен сгореть до пепла."Планируем закончить к началу ноября все действия по утилизации биологического материала и приступить к дезинфекции цехов фабрики", - заключил Михнович.
https://ria.ru/20210603/gripp-1735453006.html
https://ria.ru/20211001/vaktsina-1752611252.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Задыхаемся, в дыму" – тюменцы о запахе гари после уничтожения кур
"Задыхаемся, в дыму" – тюменцы о запахе гари после уничтожения кур
2021-10-28T15:47
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756702494_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0304c1db57b89de41d8dac3e92f731f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тюменская область, птичий грипп h5n8
15:47 28.10.2021 (обновлено: 16:10 28.10.2021)
 
Тюменские власти объяснили запах гари в городе

Тюменские власти объяснили запах гари в городе вызван работами на птицефабрике

Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Смог и запах гари в восточной части города обусловлен сжиганием кур и другого биологического материала с Боровской птицефабрики, где в середине октября был выявлен эпизоотический очаг птичьего гриппа, сообщил РИА Новости директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики был выявлен грипп птиц. Распоряжением губернатора области 13 октября в очаге введен карантин. Поголовье птицефабрики составляло 4,3 миллиона птиц.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:34Петербургский международный экономический форум
Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку
"Запах гари в районе Мыса связан с работами, которые проводятся по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Боровской птицефабрики, связанной с распространением высокопатогенного гриппа птиц. Там проводятся дезинфекционные мероприятия, которые включают в себя утилизацию продукции фабрики. Говоря проще, происходит сжигание биологического материала", - пояснил Михнович.
По его словам, в среду в правительстве региона состоялось очередное заседание оперштаба по ликвидации очага, на котором было отмечено, что началось уничтожение последней партии, но горение еще продолжится, так как весь биоматериал должен сгореть до пепла.
"Планируем закончить к началу ноября все действия по утилизации биологического материала и приступить к дезинфекции цехов фабрики", - заключил Михнович.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 09:50
"Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа
 
ПроисшествияТюменская областьптичий грипп H5N8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации