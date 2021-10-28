https://ria.ru/20211028/tyumen-1756697124.html
Тюменские власти объяснили запах гари в городе
Тюменские власти объяснили запах гари в городе - РИА Новости, 28.10.2021
Тюменские власти объяснили запах гари в городе
Смог и запах гари в восточной части города обусловлен сжиганием кур и другого биологического материала с Боровской птицефабрики, где в середине октября был... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:47
2021-10-28T15:47
2021-10-28T16:10
происшествия
тюменская область
птичий грипп h5n8
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ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости. Смог и запах гари в восточной части города обусловлен сжиганием кур и другого биологического материала с Боровской птицефабрики, где в середине октября был выявлен эпизоотический очаг птичьего гриппа, сообщил РИА Новости директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики был выявлен грипп птиц. Распоряжением губернатора области 13 октября в очаге введен карантин. Поголовье птицефабрики составляло 4,3 миллиона птиц."Запах гари в районе Мыса связан с работами, которые проводятся по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Боровской птицефабрики, связанной с распространением высокопатогенного гриппа птиц. Там проводятся дезинфекционные мероприятия, которые включают в себя утилизацию продукции фабрики. Говоря проще, происходит сжигание биологического материала", - пояснил Михнович.По его словам, в среду в правительстве региона состоялось очередное заседание оперштаба по ликвидации очага, на котором было отмечено, что началось уничтожение последней партии, но горение еще продолжится, так как весь биоматериал должен сгореть до пепла."Планируем закончить к началу ноября все действия по утилизации биологического материала и приступить к дезинфекции цехов фабрики", - заключил Михнович.
https://ria.ru/20210603/gripp-1735453006.html
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"Задыхаемся, в дыму" – тюменцы о запахе гари после уничтожения кур
"Задыхаемся, в дыму" – тюменцы о запахе гари после уничтожения кур
2021-10-28T15:47
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происшествия, тюменская область, птичий грипп h5n8
15:47 28.10.2021 (обновлено: 16:10 28.10.2021)
Тюменские власти объяснили запах гари в городе
Тюменские власти объяснили запах гари в городе вызван работами на птицефабрике
ТЮМЕНЬ, 28 окт – РИА Новости.
Смог и запах гари в восточной части города обусловлен сжиганием кур и другого биологического материала с Боровской птицефабрики, где в середине октября был выявлен эпизоотический очаг птичьего гриппа
, сообщил РИА Новости директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области
Андрей Михнович.
По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики был выявлен грипп птиц. Распоряжением губернатора области 13 октября в очаге введен карантин. Поголовье птицефабрики составляло 4,3 миллиона птиц.
"Запах гари в районе Мыса связан с работами, которые проводятся по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Боровской птицефабрики, связанной с распространением высокопатогенного гриппа птиц. Там проводятся дезинфекционные мероприятия, которые включают в себя утилизацию продукции фабрики. Говоря проще, происходит сжигание биологического материала", - пояснил Михнович.
По его словам, в среду в правительстве региона состоялось очередное заседание оперштаба по ликвидации очага, на котором было отмечено, что началось уничтожение последней партии, но горение еще продолжится, так как весь биоматериал должен сгореть до пепла.
"Планируем закончить к началу ноября все действия по утилизации биологического материала и приступить к дезинфекции цехов фабрики", - заключил Михнович.