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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211028/turpotok-1756664959.html
В Крыму заявили о снижении турпотока из-за новых ограничений по COVID-19
В Крыму заявили о снижении турпотока из-за новых ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В Крыму заявили о снижении турпотока из-за новых ограничений по COVID-19
Дополнительные COVID-ограничения привели к снижению турпотока в Крым на 15-20%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:23
2021-10-28T13:23
туризм
республика крым
здоровье - общество
новости - туризм
коронавирусы
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Дополнительные COVID-ограничения привели к снижению турпотока в Крым на 15-20%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса. На данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15-20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме ВКС", - цитирует Волченко пресс-служба министерства.По его словам, объявленные в стране нерабочие дни являются прежде всего эффективным способом для разрыва цепочек заражения, снижения темпов заболеваемости в Крыму."Необходимо ответственно отнестись ко всем дополнительным ограничениям, чтобы в дальнейшем не допустить ухудшения ситуации", - подчеркнул министр.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.
https://ria.ru/20211028/medotvod-1756651814.html
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республика крым, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирусы, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:23 28.10.2021
 
В Крыму заявили о снижении турпотока из-за новых ограничений по COVID-19

Глава Минтуризма Крыма Волченко: новые ограничения по COVID-19 снизили турпоток на 15-20%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Дополнительные COVID-ограничения привели к снижению турпотока в Крым на 15-20%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса. На данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15-20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме ВКС", - цитирует Волченко пресс-служба министерства.
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По его словам, объявленные в стране нерабочие дни являются прежде всего эффективным способом для разрыва цепочек заражения, снижения темпов заболеваемости в Крыму.
"Необходимо ответственно отнестись ко всем дополнительным ограничениям, чтобы в дальнейшем не допустить ухудшения ситуации", - подчеркнул министр.
В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.
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