https://ria.ru/20211028/turpotok-1756664959.html

В Крыму заявили о снижении турпотока из-за новых ограничений по COVID-19

В Крыму заявили о снижении турпотока из-за новых ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В Крыму заявили о снижении турпотока из-за новых ограничений по COVID-19

Дополнительные COVID-ограничения привели к снижению турпотока в Крым на 15-20%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:23

2021-10-28T13:23

2021-10-28T13:23

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Дополнительные COVID-ограничения привели к снижению турпотока в Крым на 15-20%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса. На данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15-20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме ВКС", - цитирует Волченко пресс-служба министерства.По его словам, объявленные в стране нерабочие дни являются прежде всего эффективным способом для разрыва цепочек заражения, снижения темпов заболеваемости в Крыму."Необходимо ответственно отнестись ко всем дополнительным ограничениям, чтобы в дальнейшем не допустить ухудшения ситуации", - подчеркнул министр.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

https://ria.ru/20211028/medotvod-1756651814.html

https://ria.ru/20211025/covid-ogranicheniya-1756168529.html

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