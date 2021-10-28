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В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов
В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов - РИА Новости, 29.10.2021
В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов
Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тестировании прибывающих из-за границы туристов, отмененное с 16 октября, сообщило Министерство... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-28T15:25
2021-10-28T15:25
2021-10-29T13:10
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тестировании прибывающих из-за границы туристов, отмененное с 16 октября, сообщило Министерство здравоохранения страны.Новая мера действует с 27 октября. Сдавать тест не ранее чем за 72 часа до вылета обязаны все путешественники, вне зависимости от статуса вакцинации, уточняют в ведомстве. Причина — увеличение числа заболевших коронавирусом.Однако, несмотря на ужесточение антиковидных мер, привитым туристам все же значительно проще въезжать в страну: им не нужно по прибытии соблюдать семидневный карантин в аккредитованном отеле.
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отдых, карантин, вакцинация, тунис (страна), новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, пцр-тест
15:25 28.10.2021 (обновлено: 13:10 29.10.2021)
В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов
Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тесте из-за ухудшения эпидобстановки