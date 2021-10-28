Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211028/tunis-1756829304.html
В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов
В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов - РИА Новости, 29.10.2021
В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов
Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тестировании прибывающих из-за границы туристов, отмененное с 16 октября, сообщило Министерство... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-28T15:25
2021-10-29T13:10
туризм
отдых
карантин
вакцинация
тунис (страна)
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152173/04/1521730414_0:280:3000:1968_1920x0_80_0_0_2b7e12219fa50c43cf4772d0e19a41c3.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тестировании прибывающих из-за границы туристов, отмененное с 16 октября, сообщило Министерство здравоохранения страны.Новая мера действует с 27 октября. Сдавать тест не ранее чем за 72 часа до вылета обязаны все путешественники, вне зависимости от статуса вакцинации, уточняют в ведомстве. Причина — увеличение числа заболевших коронавирусом.Однако, несмотря на ужесточение антиковидных мер, привитым туристам все же значительно проще въезжать в страну: им не нужно по прибытии соблюдать семидневный карантин в аккредитованном отеле.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152173/04/1521730414_2:0:2999:2248_1920x0_80_0_0_ee3bd70f90970bf18f8f441e72e16c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, карантин, вакцинация, тунис (страна), новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, пцр-тест
15:25 28.10.2021 (обновлено: 13:10 29.10.2021)
 
В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов

Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тесте из-за ухудшения эпидобстановки

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПляж в городе Сус, Тунис
Пляж в городе Сус, Тунис - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тестировании прибывающих из-за границы туристов, отмененное с 16 октября, сообщило Министерство здравоохранения страны.
Новая мера действует с 27 октября. Сдавать тест не ранее чем за 72 часа до вылета обязаны все путешественники, вне зависимости от статуса вакцинации, уточняют в ведомстве. Причина — увеличение числа заболевших коронавирусом.
Однако, несмотря на ужесточение антиковидных мер, привитым туристам все же значительно проще въезжать в страну: им не нужно по прибытии соблюдать семидневный карантин в аккредитованном отеле.
Табличка с предупреждением о необходимости ношения масок и предъявлении QR-кодов на входе в парфюмерный супермаркет Золотое яблоко в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 08:00Туризм
Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы
 
ТуризмОтдыхКарантинВакцинацияТунис (страна)Новости - ТуризмтуристыТуризмКоронавирус COVID-19ПЦР-тест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев
23:18США начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях
23:12Непривитых жителей Сочи старше 60 лет переведут на удаленку
23:03В Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19
22:59В Черное море направился американский ракетный эсминец
22:41США подтвердили рыночный статус экономики России
22:35Макрон и Байден подтвердили стратегическое партнерство ЕС и НАТО
22:35Белый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важной
22:32Одна из спецслужб США считает, что коронавирус произошел из лаборатории
22:24В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
22:23Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса
22:22Назван ранний "пахучий" симптом рака поджелудочной железы
22:20Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
22:03Попова заявила, что завозных случаев коронавируса в России очень мало
22:00В США заявили, что Китай заранее не знал о вспышке COVID-19
21:59В Луганске перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
21:56Генпрокуратура начала проверку после пожара на Апатитской ТЭЦ
21:53На Украине заявили о неизбежности войны
21:53Захарова: США отказывают России в инспекции ее захваченной недвижимости
21:51В США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие
Лента новостейМолния
Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцевСША начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях Непривитых жителей Сочи старше 60 лет переведут на удаленкуВ Марий Эл введут локдаун при ухудшении ситуации с COVID-19В Черное море направился американский ракетный эсминецСША подтвердили рыночный статус экономики РоссииМакрон и Байден подтвердили стратегическое партнерство ЕС и НАТОБелый дом назвал встречу Байдена и Макрона содержательной и важнойОдна из спецслужб США считает, что коронавирус произошел из лабораторииВ США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракетыРазведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавирусаНазван ранний "пахучий" симптом рака поджелудочной железыМинпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиямПопова заявила, что завозных случаев коронавируса в России очень малоВ США заявили, что Китай заранее не знал о вспышке COVID-19В Луганске перезахоронили останки 50 жертв конфликта в ДонбассеГенпрокуратура начала проверку после пожара на Апатитской ТЭЦНа Украине заявили о неизбежности войныЗахарова: США отказывают России в инспекции ее захваченной недвижимостиВ США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие