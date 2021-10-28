https://ria.ru/20211028/tunis-1756829304.html

В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов

В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов - РИА Новости, 29.10.2021

В Тунисе снова начали проверять ПЦР-тесты у иностранных туристов

Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тестировании прибывающих из-за границы туристов, отмененное с 16 октября, сообщило Министерство... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-28T15:25

2021-10-28T15:25

2021-10-29T13:10

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Туниса вернули требование об обязательном ПЦР-тестировании прибывающих из-за границы туристов, отмененное с 16 октября, сообщило Министерство здравоохранения страны.Новая мера действует с 27 октября. Сдавать тест не ранее чем за 72 часа до вылета обязаны все путешественники, вне зависимости от статуса вакцинации, уточняют в ведомстве. Причина — увеличение числа заболевших коронавирусом.Однако, несмотря на ужесточение антиковидных мер, привитым туристам все же значительно проще въезжать в страну: им не нужно по прибытии соблюдать семидневный карантин в аккредитованном отеле.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

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2021

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