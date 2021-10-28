https://ria.ru/20211028/tseny-1756650507.html

Fix Price введет новый уровень цен

Fix Price введет новый уровень цен - РИА Новости, 28.10.2021

Fix Price введет новый уровень цен

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price вводит новые уровни цен для продажи товаров - 59 рублей и 79 рублей, при этом другая действующая планка, 55 рублей,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:34

2021-10-28T12:34

2021-10-28T12:35

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price вводит новые уровни цен для продажи товаров - 59 рублей и 79 рублей, при этом другая действующая планка, 55 рублей, сохраняется, следует из материалов ритейлера."В ближайшее время мы намерены запустить еще два новых прайс-поинта 59 и 79 рублей, и ожидаем, что два других уже существующих прайс-поинта, 50 и 77 рублей, будут постепенно выведены, что даст нам еще больше возможностей в части управления товарной матрицей и маржой", - сказал гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении компании по финансовым и операционным результатам.В ритейлере подтвердили РИА Новости введение новых ценовых сегментов для ассортимента, однако отметили, что это не означает роста цен на товары в целом. "У сети также остается действующий прайс-поинт 55 рублей", - подчеркнули в Fix Price. При этом, указали в Fix Price, никакие товары из категории 50 рублей в сегмент 59 рублей не переводятся.Так, пояснили в компании, есть два варианта, по которому товар будет продаваться в ценовом сегменте 59 рублей: если он перемещается в эту категорию из сегмента 55 рублей (соответствует росту стоимости на 7%), либо если в этот сегмент попадает товар с обновленными потребительскими свойствами (например, в новой упаковке, с другим объемом).Fix Price работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии, на конец сентября сеть ритейлера объединяла 4 753 магазина. Выручка Fix Price в 2020 году увеличилась на 33% - до 190,059 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО - на 33,4%, до 17,575 миллиарда. На 31 августа структурам Артема Хачатряна принадлежало 35,7% компании, структурам Сергея Ломакина - 35,4%. Free float - 27%.

https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html

https://ria.ru/20211020/tseny-1755306115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, цены, fix price, россия