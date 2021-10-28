https://ria.ru/20211028/tomsk-1756615889.html

В Томске проверят госпиталь после сообщений о плохом уходе за пациентами

В Томске проверят госпиталь после сообщений о плохом уходе за пациентами - РИА Новости, 28.10.2021

В Томске проверят госпиталь после сообщений о плохом уходе за пациентами

Росздравнадзор проведёт проверку после публикаций в СМИ о том, что мужчина под видом врача в "красной зоне" три дня ухаживал за своей бабушкой в респираторном... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:22

2021-10-28T09:22

2021-10-28T10:03

распространение коронавируса

происшествия

томская область

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Росздравнадзор проведёт проверку после публикаций в СМИ о том, что мужчина под видом врача в "красной зоне" три дня ухаживал за своей бабушкой в респираторном госпитале МСЧ №2 Томска, сообщила пресс-служба ведомства."Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части №2",- говорится в сообщении.В минувшую среду томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки о том, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ-2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в специальный костюм врача мужчина, по его словам, зашел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с высокой температурой. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но в итоге был разоблачен и сбежал.Ранее замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя областным департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Томской области, отметив, что ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации".Чиновница отметила, что в случае подтверждения изложенных в СМИ фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.

https://ria.ru/20211025/tela-1756211670.html

https://ria.ru/20211015/proverka-1754726560.html

томская область

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Внук, переодевшись врачом, ухаживал в "красной зоне" за своей бабушкой. Кадры из больницы Внук, переодевшись врачом, ухаживал в "красной зоне" за своей бабушкой. Кадры из больницы 2021-10-28T09:22 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, томская область, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии