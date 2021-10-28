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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/test-1756720019.html
В Москве экспресс-тест на COVID-19 ежедневно проходят до семь тысяч человек
В Москве экспресс-тест на COVID-19 ежедневно проходят до семь тысяч человек - РИА Новости, 28.10.2021
В Москве экспресс-тест на COVID-19 ежедневно проходят до семь тысяч человек
Экспресс-тесты на COVID-19 в Москве ежедневно проходят 5-7 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:19
2021-10-28T17:19
распространение коронавируса
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экспресс-тесты на COVID-19 в Москве ежедневно проходят 5-7 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день действует 50 пунктов (экспресс-тестирования), и с завтрашнего дня мы открываем ещё 20... Механизм уже сейчас показал свою эффективность. В день примерно пользуются этой услугой от 5 до 7 тысяч человек, вот вчера было 7300",- сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Выявляемость по таким тестам составляет 5-6%, что является достаточно большой цифрой.
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москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:19 28.10.2021
 
В Москве экспресс-тест на COVID-19 ежедневно проходят до семь тысяч человек

В Москве экспресс-тест на коронавирус ежедневно проходят от пяти до семи тысяч человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в ГУМе
Девушка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экспресс-тесты на COVID-19 в Москве ежедневно проходят 5-7 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день действует 50 пунктов (экспресс-тестирования), и с завтрашнего дня мы открываем ещё 20... Механизм уже сейчас показал свою эффективность. В день примерно пользуются этой услугой от 5 до 7 тысяч человек, вот вчера было 7300",- сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Выявляемость по таким тестам составляет 5-6%, что является достаточно большой цифрой.
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Распространение коронавирусаМоскваАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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