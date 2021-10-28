https://ria.ru/20211028/test-1756720019.html

В Москве экспресс-тест на COVID-19 ежедневно проходят до семь тысяч человек

В Москве экспресс-тест на COVID-19 ежедневно проходят до семь тысяч человек - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве экспресс-тест на COVID-19 ежедневно проходят до семь тысяч человек

Экспресс-тесты на COVID-19 в Москве ежедневно проходят 5-7 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:19

2021-10-28T17:19

2021-10-28T17:19

распространение коронавируса

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экспресс-тесты на COVID-19 в Москве ежедневно проходят 5-7 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день действует 50 пунктов (экспресс-тестирования), и с завтрашнего дня мы открываем ещё 20... Механизм уже сейчас показал свою эффективность. В день примерно пользуются этой услугой от 5 до 7 тысяч человек, вот вчера было 7300",- сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Выявляемость по таким тестам составляет 5-6%, что является достаточно большой цифрой.

https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756694112.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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