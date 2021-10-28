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Россия и АСЕАН заявили о намерении обмениваться информацией о террористах
Россия и АСЕАН заявили о намерении обмениваться информацией о террористах - РИА Новости, 28.10.2021
Россия и АСЕАН заявили о намерении обмениваться информацией о террористах
Россия и АСЕАН намерены обмениваться информацией о террористических группах, потенциальных атаках и угрозах , говорится в комплексном плане действий по... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:18
2021-10-28T15:18
политика
безопасность
оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ассоциация государств юго-восточной азии
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН намерены обмениваться информацией о террористических группах, потенциальных атаках и угрозах , говорится в комплексном плане действий по реализации стратегического партнёрства между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии."Обмениваться информацией о террористических группах, в том числе при необходимости путем добровольного использования Международного банка данных по противодействию терроризму под руководством ФСБ России и его каналов связи, а также информацией о потенциальных атаках и угрозах, включая возможные акты с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия", - говорится в сообщении.Кроме того, согласно документу, РФ и АСЕАН намерены укреплять координацию и сотрудничество по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, а также укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом в соответствии с Уставом ООН, тематическими резолюциями СБ ООН и Глобальной контртеррористической стратегией ООН."Поощрять сотрудничество по линии межконфессионального и межкультурного диалога, а также способствовать уважению, терпимости и умеренности, укреплению социальной сплоченности народов России и АСЕАН путем внедрения культуры мира в целях борьбы с терроризмом и устранения условий, ведущих к распространению терроризма", - добавляется в сообщении.Помимо этого, РФ и АСЕАН намерены продолжить сотрудничество в борьбе с выращиванием, производством, изготовлением и оборотом запрещенных наркотиков, связанными с наркотиками преступлениями."Оказывать поддержку АСЕАН в наращивании ее потенциала реагирования на угрозы, возникающие в связи с использованием ИКТ", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211028/plan-1756682921.html
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политика, безопасность, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ассоциация государств юго-восточной азии, россия
15:18 28.10.2021
 
Россия и АСЕАН заявили о намерении обмениваться информацией о террористах

Россия и АСЕАН заявили о намерении обмениваться информацией о террористических группах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН намерены обмениваться информацией о террористических группах, потенциальных атаках и угрозах , говорится в комплексном плане действий по реализации стратегического партнёрства между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
"Обмениваться информацией о террористических группах, в том числе при необходимости путем добровольного использования Международного банка данных по противодействию терроризму под руководством ФСБ России и его каналов связи, а также информацией о потенциальных атаках и угрозах, включая возможные акты с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно документу, РФ и АСЕАН намерены укреплять координацию и сотрудничество по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, а также укреплять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом в соответствии с Уставом ООН, тематическими резолюциями СБ ООН и Глобальной контртеррористической стратегией ООН.
"Поощрять сотрудничество по линии межконфессионального и межкультурного диалога, а также способствовать уважению, терпимости и умеренности, укреплению социальной сплоченности народов России и АСЕАН путем внедрения культуры мира в целях борьбы с терроризмом и устранения условий, ведущих к распространению терроризма", - добавляется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите Россия - АСЕАН - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
14:37
Россия и АСЕАН приняли план стратегического партнерства
Помимо этого, РФ и АСЕАН намерены продолжить сотрудничество в борьбе с выращиванием, производством, изготовлением и оборотом запрещенных наркотиков, связанными с наркотиками преступлениями.
"Оказывать поддержку АСЕАН в наращивании ее потенциала реагирования на угрозы, возникающие в связи с использованием ИКТ", - добавляется в сообщении.
 
ПолитикаБезопасностьООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ассоциация государств Юго-Восточной АзииРоссия
 
 
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