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Под Мурманском убили террориста. Видео
Появилось видео с места ликвидации сторонника ИГ* в Мурманской области - РИА Новости, 28.10.2021
Под Мурманском убили террориста. Видео
Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против сторонника "Исламского государства"* в городе Кандалакше Мурманской области. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:39
2021-10-28T13:54
мурманская область
кандалакша
исламское государство
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против сторонника "Исламского государства"* в городе Кандалакше Мурманской области.На кадрах виден дом, в котором скрывался террорист. Во время обысков силовики нашли там части самодельного взрывного устройства, а также готовую бомбу.Как сообщили в ФСБ, злоумышленника пытались задержать в момент, когда он доставал СВУ из тайника. Подозреваемый открыл огонь, в результате его ликвидировали.За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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мурманская область
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Кадры ФСБ после предотвращения теракта в Мурманской области
В Кандалакше Мурманской области уничтожили пособника террористов, сообщили в ФСБ. Мужчину попытались задержать, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине города. Сторонник ИГ* начал отстреливаться, в итоге его ликвидировали ответным огнем.
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мурманская область, кандалакша, исламское государство, россия
10:39 28.10.2021 (обновлено: 13:54 28.10.2021)
 
Появилось видео с места ликвидации сторонника ИГ* в Мурманской области

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации сторонника ИГ* в Мурманской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео спецоперации против сторонника "Исламского государства"* в городе Кандалакше Мурманской области.
На кадрах виден дом, в котором скрывался террорист. Во время обысков силовики нашли там части самодельного взрывного устройства, а также готовую бомбу.
Как сообщили в ФСБ, злоумышленника пытались задержать в момент, когда он доставал СВУ из тайника. Подозреваемый открыл огонь, в результате его ликвидировали.
За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Юрий Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Мурманская областьКандалакшаИсламское государствоРоссия
 
 
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