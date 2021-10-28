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https://ria.ru/20211028/terakt-1756618782.html
ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области
ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области - РИА Новости, 28.10.2021
ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области
В Кандалакше Мурманской области уничтожили пособника террористов, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:49
2021-10-28T10:28
происшествия
кандалакша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кандалакше Мурманской области уничтожили пособника террористов, сообщили в ФСБ."Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона", — говорится в релизе.Мужчину попытались задержать, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине города. Сторонник ИГ* начал отстреливаться, в итоге его ликвидировали ответным огнем.Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.На месте ЧП и дома у убитого изъяли целый арсенал: готовую к применению бомбу, компоненты для еще одной, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, а также средства конспиративной связи.За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211022/terakt-1755736430.html
кандалакша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры ФСБ после предотвращения теракта в Мурманской области
В Кандалакше Мурманской области уничтожили пособника террористов, сообщили в ФСБ. Мужчину попытались задержать, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине города. Сторонник ИГ* начал отстреливаться, в итоге его ликвидировали ответным огнем.
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происшествия, кандалакша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия
09:49 28.10.2021 (обновлено: 10:28 28.10.2021)
 
ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области

ФСБ уничтожила сторонника ИГ*, планировавшего теракты в Мурманской области

© ФСБ РФФСБ предотвратила теракты в Мурманской области. Кадр видео
ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области. Кадр видео
© ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кандалакше Мурманской области уничтожили пособника террористов, сообщили в ФСБ.
"Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона", — говорится в релизе.
Мужчину попытались задержать, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине города. Сторонник ИГ* начал отстреливаться, в итоге его ликвидировали ответным огнем.
Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.
На месте ЧП и дома у убитого изъяли целый арсенал: готовую к применению бомбу, компоненты для еще одной, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, а также средства конспиративной связи.
За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ во время спецоперации в Ставрополье, где предотвратили теракт. Кадр из видео
22 октября, 09:51
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
 
ПроисшествияКандалакшаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государствоРоссия
 
 
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