https://ria.ru/20211028/terakt-1756618782.html

ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области

ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области - РИА Новости, 28.10.2021

ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области

В Кандалакше Мурманской области уничтожили пособника террористов, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:49

2021-10-28T09:49

2021-10-28T10:28

происшествия

кандалакша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756622063_39:0:1200:653_1920x0_80_0_0_768a2f11d52dc001e13378fe96488470.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кандалакше Мурманской области уничтожили пособника террористов, сообщили в ФСБ."Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона", — говорится в релизе.Мужчину попытались задержать, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине города. Сторонник ИГ* начал отстреливаться, в итоге его ликвидировали ответным огнем.Пострадавших среди гражданских и силовиков нет.На месте ЧП и дома у убитого изъяли целый арсенал: готовую к применению бомбу, компоненты для еще одной, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, а также средства конспиративной связи.За последние два года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211022/terakt-1755736430.html

кандалакша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ФСБ после предотвращения теракта в Мурманской области В Кандалакше Мурманской области уничтожили пособника террористов, сообщили в ФСБ. Мужчину попытались задержать, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника на окраине города. Сторонник ИГ* начал отстреливаться, в итоге его ликвидировали ответным огнем. 2021-10-28T09:49 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кандалакша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия