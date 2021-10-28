https://ria.ru/20211028/tayvan-1756625515.html

МИД Китая выступил против присутствия американских военных на Тайване

МИД Китая выступил против присутствия американских военных на Тайване - РИА Новости, 28.10.2021

МИД Китая выступил против присутствия американских военных на Тайване

Китай выступает против любых военных и официальных контактов США и Тайваня, а также вмешательства Вашингтона в дела Тайваня, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:33

2021-10-28T10:33

2021-10-28T10:50

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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай выступает против любых военных и официальных контактов США и Тайваня, а также вмешательства Вашингтона в дела Тайваня, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подтвердила в интервью телеканалу CNN, что американские военнослужащие присутствуют на территории острова для подготовки тайваньских сил. Он также заявила, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем, и отметила, что верит в поддержку США в случае нападения."США должны придерживаться принципа "одного Китая" и положений трех американо-китайских коммюнике, мы решительно выступаем против любых официальных и военных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства США во внутренние дела КНР", - заявил дипломат. Он также добавил, что принцип "одного Китая" является основой отношений США и КНР.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211012/tayvan-1754168968.html

https://ria.ru/20211022/ssha-1755785499.html

сша

тайвань

китай

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в мире, сша, тайвань, мид кнр, китай