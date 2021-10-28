https://ria.ru/20211028/tarify-1756599205.html

На Украине допустили рост тарифов на распределение газа

На Украине допустили рост тарифов на распределение газа - РИА Новости, 28.10.2021

На Украине допустили рост тарифов на распределение газа

Тарифы на распределение (доставку) газа на Украине могут значительно вырасти, если украинская газотранспортная система не будет транспортировать "голубое... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T00:39

2021-10-28T00:39

2021-10-28T00:39

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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Тарифы на распределение (доставку) газа на Украине могут значительно вырасти, если украинская газотранспортная система не будет транспортировать "голубое топливо" в ЕС из-за запуска "Северного потока 2", заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.По ее словам, ГТС Украины сейчас работает как комплекс, поэтому сказать сейчас точно, насколько может вырасти тариф на распределение газа пока невозможно. "На самом деле, держать всю эту систему, если не будет транзита, будем мы с вами, украинские пользователи", - добавила она.При этом Зеркаль отметила, что Украина в любом случае не останется без газа, но "может остаться без работающей газотранспортной системы, которая приносит прибыль государству".Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ППН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.

https://ria.ru/20211025/ukraina-1756114638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/skidka-1755881501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, европа, газпром, северный поток — 2, россия, лана зеркаль