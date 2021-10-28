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На Украине допустили рост тарифов на распределение газа
На Украине допустили рост тарифов на распределение газа - РИА Новости, 28.10.2021
На Украине допустили рост тарифов на распределение газа
Тарифы на распределение (доставку) газа на Украине могут значительно вырасти, если украинская газотранспортная система не будет транспортировать "голубое... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T00:39
2021-10-28T00:39
экономика
в мире
украина
европа
газпром
северный поток — 2
россия
лана зеркаль
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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Тарифы на распределение (доставку) газа на Украине могут значительно вырасти, если украинская газотранспортная система не будет транспортировать "голубое топливо" в ЕС из-за запуска "Северного потока 2", заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.По ее словам, ГТС Украины сейчас работает как комплекс, поэтому сказать сейчас точно, насколько может вырасти тариф на распределение газа пока невозможно. "На самом деле, держать всю эту систему, если не будет транзита, будем мы с вами, украинские пользователи", - добавила она.При этом Зеркаль отметила, что Украина в любом случае не останется без газа, но "может остаться без работающей газотранспортной системы, которая приносит прибыль государству".Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ППН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.
https://ria.ru/20211025/ukraina-1756114638.html
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экономика, в мире, украина, европа, газпром, северный поток — 2, россия, лана зеркаль
00:39 28.10.2021
 
На Украине допустили рост тарифов на распределение газа

Советник министра энергетики Украины Зеркаль допустила рост тарифов на распределение газа

© REUTERS / Gleb GaranichСотрудник на газовой станции недалеко от Ужгорода, Украина
Сотрудник на газовой станции недалеко от Ужгорода, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Тарифы на распределение (доставку) газа на Украине могут значительно вырасти, если украинская газотранспортная система не будет транспортировать "голубое топливо" в ЕС из-за запуска "Северного потока 2", заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

"На платежках (запуск "Северного потока 2" - ред.) может очень плохо отобразиться… То есть наши платежки на распределение (газа – ред.) в случае, если транзита не будет, значительно увеличатся. Или государство должно покрывать это за собственный счет, но это все равно наш счет. Но это гипотетически, если вообще украинская ГТС не будет работать на транспортировку газа в Европу", - сказала Зеркаль в эфире телеканала "1+1" в среду.

По ее словам, ГТС Украины сейчас работает как комплекс, поэтому сказать сейчас точно, насколько может вырасти тариф на распределение газа пока невозможно. "На самом деле, держать всю эту систему, если не будет транзита, будем мы с вами, украинские пользователи", - добавила она.
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25 октября, 12:53
Украина закачала в хранилища газа на треть меньше, чем год назад
При этом Зеркаль отметила, что Украина в любом случае не останется без газа, но "может остаться без работающей газотранспортной системы, которая приносит прибыль государству".
Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ППН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.
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ЭкономикаВ миреУкраинаЕвропаГазпромСеверный поток — 2РоссияЛана Зеркаль
 
 
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