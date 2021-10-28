https://ria.ru/20211028/tadzhikistan-1756684202.html

Китай построит спецбазу для МВД Таджикистана на границе с Афганистаном

Китай построит спецбазу для МВД Таджикистана на границе с Афганистаном - РИА Новости, 28.10.2021

Китай построит спецбазу для МВД Таджикистана на границе с Афганистаном

Китай построит специальную базу в Ваханском ущелье Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) для МВД Таджикистана стоимостью около 8,9 миллиона долларов,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:47

2021-10-28T14:47

2021-10-28T14:47

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ДУШАНБЕ, 28 окт – РИА Новости. Китай построит специальную базу в Ваханском ущелье Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) для МВД Таджикистана стоимостью около 8,9 миллиона долларов, проект соглашения о ее строительстве был принят в среду парламентом республики, передает корреспондент РИА Новости."Базу стоимостью 100 миллионов сомони (55 миллионов юаней, или около 8,9 миллиона долларов) КНР построит для МВД в соответствии с соглашением между министерством внутренних дел Таджикистана и министерством общественной безопасности Китая", - сообщил депутатам нижней палаты парламента первый замглавы правоохранительного ведомства Таджикистана Абдурахмон Аламшозода.Он отметил, что в ущелье Вахан Ишкашимского района ГБАО данная база будет построена для группы быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана. "В соответствии с соглашением все оборудование, ввозимое в Таджикистан из Китая при строительстве базы, будет освобождено от уплаты налогов и таможенных пошлин", - подчеркнул Аламшозода.В рамках проекта запланировано возведение 12 зданий, в том числе административного, общежития, столовой, помещений для проживания таджикских силовиков и членов их семей, резервуара для воды и двух вышек для наблюдения. Общая площадь комплекса составит 3550 квадратных метров.

https://ria.ru/20210930/granitsa-1752502102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таджикистан, китай, мвд таджикистана