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Китай построит спецбазу для МВД Таджикистана на границе с Афганистаном
Китай построит спецбазу для МВД Таджикистана на границе с Афганистаном - РИА Новости, 28.10.2021
Китай построит спецбазу для МВД Таджикистана на границе с Афганистаном
Китай построит специальную базу в Ваханском ущелье Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) для МВД Таджикистана стоимостью около 8,9 миллиона долларов,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:47
2021-10-28T14:47
в мире
таджикистан
китай
мвд таджикистана
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ДУШАНБЕ, 28 окт – РИА Новости. Китай построит специальную базу в Ваханском ущелье Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) для МВД Таджикистана стоимостью около 8,9 миллиона долларов, проект соглашения о ее строительстве был принят в среду парламентом республики, передает корреспондент РИА Новости."Базу стоимостью 100 миллионов сомони (55 миллионов юаней, или около 8,9 миллиона долларов) КНР построит для МВД в соответствии с соглашением между министерством внутренних дел Таджикистана и министерством общественной безопасности Китая", - сообщил депутатам нижней палаты парламента первый замглавы правоохранительного ведомства Таджикистана Абдурахмон Аламшозода.Он отметил, что в ущелье Вахан Ишкашимского района ГБАО данная база будет построена для группы быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана. "В соответствии с соглашением все оборудование, ввозимое в Таджикистан из Китая при строительстве базы, будет освобождено от уплаты налогов и таможенных пошлин", - подчеркнул Аламшозода.В рамках проекта запланировано возведение 12 зданий, в том числе административного, общежития, столовой, помещений для проживания таджикских силовиков и членов их семей, резервуара для воды и двух вышек для наблюдения. Общая площадь комплекса составит 3550 квадратных метров.
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в мире, таджикистан, китай, мвд таджикистана
14:47 28.10.2021
 
Китай построит спецбазу для МВД Таджикистана на границе с Афганистаном

Китай построит спецбазу для МВД Таджикистана в Ваханском ущелье на границе с Афганистаном

© РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Таджикистана участвуют в параде на границе с Афганистаном
Военнослужащие Таджикистана участвуют в параде на границе с Афганистаном - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана
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ДУШАНБЕ, 28 окт – РИА Новости. Китай построит специальную базу в Ваханском ущелье Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) для МВД Таджикистана стоимостью около 8,9 миллиона долларов, проект соглашения о ее строительстве был принят в среду парламентом республики, передает корреспондент РИА Новости.
"Базу стоимостью 100 миллионов сомони (55 миллионов юаней, или около 8,9 миллиона долларов) КНР построит для МВД в соответствии с соглашением между министерством внутренних дел Таджикистана и министерством общественной безопасности Китая", - сообщил депутатам нижней палаты парламента первый замглавы правоохранительного ведомства Таджикистана Абдурахмон Аламшозода.
Он отметил, что в ущелье Вахан Ишкашимского района ГБАО данная база будет построена для группы быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана. "В соответствии с соглашением все оборудование, ввозимое в Таджикистан из Китая при строительстве базы, будет освобождено от уплаты налогов и таможенных пошлин", - подчеркнул Аламшозода.
В рамках проекта запланировано возведение 12 зданий, в том числе административного, общежития, столовой, помещений для проживания таджикских силовиков и членов их семей, резервуара для воды и двух вышек для наблюдения. Общая площадь комплекса составит 3550 квадратных метров.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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